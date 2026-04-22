VJ Edgecombe hace historia: Una noche de récords nunca antes vista en los Playoffs de la NBA

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La NBA tiene una nueva estrella que brilla con luz propia en el escenario más exigente. VJ Edgecombe firmó este miércoles una de las actuaciones individuales más impresionantes para un novato en la historia de los Playoffs, rompiendo barreras estadísticas que habían permanecido intactas durante décadas.

Edgecombe no solo fue efectivo, fue histórico. Se convirtió en el primer novato en la historia de la NBA en registrar al menos 5 triples y 10 rebotes en un solo partido de postemporada. Su capacidad para castigar desde el perímetro y, al mismo tiempo, batallar en la pintura, demuestra una madurez física y técnica impropia de un jugador de primer año.

Siguiendo los pasos de los gigantes

La magnitud de su noche se entiende mejor al revisar los nombres con los que ahora comparte espacio en los archivos de la liga:

El heredero de Derrick Rose: Edgecombe es el primer "rookie" en lograr un doble-doble de 30 puntos en un juego de Playoffs desde que Derrick Rose lo hiciera en 2009, año en el que Rose inició su meteórico ascenso hacia el MVP.

A la altura de Tim Duncan: Sus números totales de 30 puntos y 10 rebotes lo sitúan como el primer novato en alcanzar tales cifras en postemporada desde que "The Big Fundamental", Tim Duncan, lo lograra en 1998.

Impacto inmediato

Más allá de los fríos números, la presencia de Edgecombe en la duela cambió la dinámica del encuentro. Su agresividad para atacar el aro y su impecable selección de tiro (reflejada en esos 5 triples) desarticularon la defensa rival, que nunca encontró respuesta para el joven talento.

Expertos y analistas coinciden en que estamos ante un cambio de guardia. Si bien muchos novatos sienten la presión de los Playoffs, Edgecombe parece alimentarse de ella, consolidándose como la pieza central del futuro de su franquicia.