NBA: Estos son los juegos de Playoffs para la jornada de este 24 de abril

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La jornada de este viernes 24 de abril en los playoffs de la NBA presenta tres encuentros clave, todos correspondientes al Juego 3 de sus respectivas series de primera ronda. Uno de los duelos más llamativos es el de Boston Celtics frente a Philadelphia 76ers, una serie que llega empatada 1-1 y que se traslada a Filadelfia. Este partido será determinante para inclinar la balanza, con ambos equipos buscando tomar ventaja en una eliminatoria que se perfila muy pareja.

En la Conferencia Oeste, Los Angeles Lakers visitan a Houston Rockets en un enfrentamiento donde los angelinos intentan mantener el control de la serie tras un sólido inicio. Los tejanos, por su parte, regresa a casa con la urgencia de reaccionar y evitar caer en una desventaja más amplia, especialmente tras algunos problemas ofensivos en los primeros partidos. Este tercer juego puede marcar un punto de inflexión para las aspiraciones de ambos conjuntos.

El cierre de la jornada lo protagonizan San Antonio Spurs contra Portland Trail Blazers, en un duelo nocturno que también corresponde al Juego 3. La serie se traslada a Oregón, donde los locales buscarán aprovechar su afición para recortar distancia, mientras que la franquicia de Texas intentará consolidar su ventaja. Además, hay incertidumbre en torno a la disponibilidad de Víctor Wembanyama, lo que añade aún más expectativa a este enfrentamiento.

Juegos para hoy en la NBA: 24 DE ABRIL