NBA: Estos son los partidos para la jornada de este 23 de abril

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La jornada de este jueves 23 de abril en los playoffs de la NBA promete alta intensidad con tres series que llegan en momentos muy distintos. El duelo entre New York Knicks y Atlanta Hawks está empatado 1-1 y se traslada a Georgia, luego de que los Halcones sorprendieran con una remontada en el segundo juego.

Por su parte, Cleveland Cavaliers llegan con ventaja de 2-0 frente a Toronto Raptors, mostrando superioridad tanto en defensa como en profundidad de plantilla. Liderados por figuras como Donovan Mitchell, los de Ohio han impuesto condiciones y ahora visitan territorio canadiense con la oportunidad de prácticamente sentenciar la serie. Para Toronto, este tercer juego es de urgencia total: necesitan ajustar su ofensiva y evitar caer en un déficit que históricamente ha sido muy difícil de remontar.

En el Oeste, el enfrentamiento entre Denver Nuggets y Minnesota Timberwolves también está igualado 1-1 y se perfila como uno de los más emocionantes de la primera ronda. El conjunto de Anthony Edwards viene de una remontada impresionante en el Juego 2 y ahora jugará en casa con la oportunidad de tomar ventaja en la serie. La clave estará en mantener la intensidad defensiva y el ritmo físico que les permitió incomodar a Denver, mientras que la tropa de Nikola Jokic buscará apoyarse en su experiencia para responder en un escenario hostil.

Juegos para hoy en la NBA: 23 DE ABRIL