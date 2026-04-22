Cade Cunningham entra al Olimpo estadístico: ¿Podrán los Pistons romper el maleficio?

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La ciudad del motor es testigo de una dualidad extraña: la consolidación de una superestrella generacional y una sequía colectiva que parece no tener fin. Cade Cunningham, la piedra angular de los Pistons, ha firmado un inicio de carrera en postemporada que solo tiene un precedente en los registros de la liga: el esloveno Luka Doncic.

En compañía de la élite

Con su actuación en el Juego 1 (donde anotó 39 puntos, máximo de su carrera en playoffs), Cunningham alcanzó cifras astronómicas. Tras siete encuentros de postemporada (sumando su serie de 2025 y el inicio de 2026), Cade acumula:

189 puntos

55 rebotes

56 asistencias

Es el segundo jugador en la historia del baloncesto organizado que logra el "180-50-50" en sus primeros siete desafíos de esta instancia, una hazaña que subraya su impacto como un jugador total capaz de controlar todas las facetas del juego.

La urgencia de ganar en casa

A pesar de la brillantez de Cunningham, los Pistons cargan con una losa pesada. Tras caer 112-101 en el primer duelo ante el Magic de Orlando, Detroit extendió su récord negativo a 11 derrotas consecutivas como local en playoffs, una racha que se remonta al lejano 2008.

En el Juego 1, Cunningham anotó casi el 40% de los puntos de su equipo, pero la falta de apoyo ofensivo de piezas clave como Jalen Duren y la ineficacia en los tiros de campo (40% general) sentenciaron al equipo.

Favoritos para la redención

Para el compromiso de esta noche en el Little Caesars Arena, los modelos estadísticos y las casas de apuestas otorgan a los Pistons un sólido 78% de probabilidad de victoria. El equipo entra a la duela como un claro favorito por casi 10 puntos de ventaja en el handicap, reflejando la creencia de que la jerarquía de Cunningham y el ajuste defensivo sobre Paolo Banchero serán suficientes para igualar la serie.