Incertidumbre en San Antonio: Wembanyama viaja a Portland pero sigue bajo protocolo

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La presencia del fenómeno francés Victor Wembanyama en los próximos compromisos de los San Antonio Spurs sigue siendo una incógnita. Aunque el equipo confirmó que el pívot viajará a Portland para los juegos de este fin de semana, su participación activa en la duela aún depende de los estrictos pasos exigidos por el protocolo de conmociones cerebrales de la NBA.

El reporte desde el banquillo

El entrenador de los Spurs, Mitch Johnson, mantuvo la cautela durante sus declaraciones del jueves. Si bien afirmó que Wembanyama está "progresando" favorablemente, evitó asegurar que el jugador estará disponible para el tercer partido de la serie. "Está avanzando", se limitó a decir Johnson, dejando en el aire la participación de su estrella mientras los Spurs volaban hacia Oregón el jueves por la tarde.

El incidente ocurrió el martes por la noche, precisamente ante Portland, cuando el candidato al MVP y Jugador Defensivo del Año por unanimidad sufrió un golpe que lo obligó a abandonar el encuentro apenas en el segundo cuarto.

Un laberinto médico llamado protocolo

No basta con que "Wemby" se sienta bien; para regresar, debe superar una serie de obstáculos diseñados por la liga para proteger la salud neurológica de los atletas. El proceso es riguroso:

Actividad ligera: El jugador comienza con esfuerzos mínimos como bicicleta estática o trote suave.

Ejercicios de agilidad: Si no hay síntomas, se pasa a movimientos más complejos y práctica de baloncesto sin contacto.

Exámenes comparativos: Cada fase requiere un examen neurológico cuyos resultados deben compararse con la evaluación base (el baseline) que se le realizó al jugador antes de iniciar la temporada.

Solo después de que los médicos independientes y el equipo técnico den el visto bueno tras estas pruebas, el jugador de 2,24 metros podrá recibir el alta competitiva.

El peso de la ausencia

Cualquier tiempo fuera de la cancha para Wembanyama representa un problema mayúsculo para San Antonio. No es para menos: el francés ha liderado la liga con un promedio de 3.1 tapones, además de aportar 25 puntos, 11.5 rebotes y 3.1 asistencias por partido.

Con la serie empatada 1-1, los Spurs se juegan el liderato de la eliminatoria este viernes en Portland, seguido del cuarto encuentro el domingo. Aunque el equipo logró un respetable balance de 12-6 sin él durante la temporada regular, los playoffs son un ecosistema distinto donde la sola presencia defensiva de Victor altera por completo el esquema del rival.