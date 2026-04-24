Alperen Sengun en la cuerda floja de los Rockets

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La gerencia de los Houston Rockets, encabezada por el Rafael Stone, parece estar llegando a una encrucijada estratégica que podría alterar el panorama de la Conferencia Oeste. Según fuentes cercanas a la liga, la franquicia de Texas estaría considerando seriamente la posibilidad de traspasar a su joven pívot estrella, Alperen Sengun, durante la próxima temporada baja.

Este movimiento no sería un indicativo de falta de talento por parte del jugador turco, sino más bien una decisión táctica agresiva: utilizar a Sengun como la pieza central de un paquete de intercambio para adquirir a una "superestrella descontenta" que pueda elevar al equipo al estatus de contendiente inmediato al título.

El factor "Playoffs": El detonante del cambio

La narrativa dentro de las oficinas de los Rockets es clara: el éxito del actual proyecto se medirá por el desempeño en la postemporada. Los informes sugieren que si Houston sufre una eliminación temprana en los playoffs, la paciencia de la directiva podría agotarse, activando un plan de contingencia para acelerar su ventana de campeonato.

A pesar de que Sengun ha sido comparado con figuras de la talla de Nikola Jokić debido a su visión de juego y recursos en el poste bajo, persisten dudas sobre su encaje defensivo en esquemas de élite y su capacidad para liderar un equipo hacia las Finales de la NBA en el corto plazo.

Objetivos en la mira: Giannis, Kawhi y Mitchell

El mercado de la NBA se caracteriza por su volatilidad, y Houston espera capitalizar la frustración de las grandes figuras de la liga. Entre los nombres que han surgido como posibles objetivos para los Rockets se encuentran:

Giannis Antetokounmpo: Si el proyecto de los Milwaukee Bucks continúa estancado, Houston estaría dispuesto a ofrecer un arsenal de selecciones de draft y talento joven por el "Greek Freak".

Kawhi Leonard: La situación en Los Angeles Clippers es monitoreada de cerca; un fracaso de los angelinos podría poner al alero en el mercado.

Donovan Mitchell: Con constantes rumores sobre su futuro en Cleveland, Mitchell aportaría la potencia anotadora perimetral que Houston anhela.

Un arsenal de activos para negociar

Houston se encuentra en una posición envidiable para negociar. Además de Sengun, poseen una vasta colección de selecciones de primera ronda (procedentes en gran parte del traspaso de James Harden a Brooklyn) y otros jugadores jóvenes con alto valor de mercado como Jalen Green, Amen Thompson o Jabari Smith Jr.

"La ventana de reconstrucción ha terminado en Houston. El dueño, Tilman Fertitta, ha sido vocal sobre su deseo de ganar ahora, y eso significa que nadie, a excepción quizás de piezas intocables muy específicas, está fuera de la mesa de negociaciones si el premio es una superestrella de calibre MVP", afirma un analista de la liga.

La noticia ha generado un intenso debate entre la afición de los Rockets. Mientras que un sector defiende la continuidad y el desarrollo orgánico de Sengun —quien apenas supera los 22 años—, otros ven con buenos ojos el sacrificio del talento joven a cambio de una certeza competitiva que devuelva la gloria de los años 90 a la ciudad espacial.