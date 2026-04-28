Cooper Flagg y un debut para la historia: Elegido Novato del Año en la NBA

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Lo que muchos anticipaban desde el día del Draft se ha hecho oficial: Cooper Flagg, el alero estrella de los Dallas Mavericks, ha sido galardonado con el premio al Novato del Año. En una de las clases de debutantes más talentosas de los últimos años, el impacto de Flagg no solo fue estadístico, sino que redefinió lo que un adolescente puede hacer en la liga más exigente del mundo.

Una carrera cerrada entre viejos conocidos

El camino al trofeo no fue un paseo solitario. Flagg tuvo que imponerse en las votaciones a su excompañero en la Universidad de Duke, Kon Knueppel (Charlotte Hornets), y al explosivo base de los Philadelphia 76ers, VJ Edgecombe.

La competencia fue feroz, especialmente con Knueppel, quien se quedó a apenas 12 votos de arrebatarle el primer lugar a Flagg. De hecho, Knueppel fue tan consistente que apareció en el "Top 3" de las 100 papeletas emitidas. Por su parte, Edgecombe consolidó su posición como el favorito para el tercer puesto, demostrando que el futuro de la liga está en excelentes manos.

El "efecto Flagg": Números de otra época

Lo que inclinó la balanza a favor de Flagg fue su capacidad para dominar múltiples facetas del juego a sus apenas 19 años. Durante sus 70 apariciones esta temporada, lideró a todos los novatos en:

Anotación: 21 puntos por partido.

Distribución: 4,5 asistencias por encuentro.

Presencia en la pintura: Segundo lugar en rebotes con un promedio de 6,7.

Sin embargo, más allá de los promedios, Flagg dejó huellas que lo sitúan al lado de leyendas. Se convirtió en el segundo jugador más joven en la historia de la NBA en alcanzar los 1,000 puntos, un hito donde solo es superado por LeBron James.

Rompiendo barreras de precocidad

La temporada de Flagg fue un desfile de récords que no se veían en décadas. Fue el primer novato desde Allen Iverson (1996-97) en encadenar dos partidos consecutivos anotando al menos 40 puntos. Pero quizás su logro más asombroso ocurrió cuando detuvo el reloj de la historia al convertirse en el primer adolescente en la historia de la liga en registrar un partido de 50 puntos. Esa actuación no solo le aseguró el premio, sino que envió un mensaje claro: Flagg ya no es el futuro, es el presente.

Un nuevo ídolo en la "Lone Star"

Con este galardón, Cooper Flagg entra a un olimpo muy exclusivo dentro de la organización de Texas. Es apenas el tercer jugador en la historia de los Mavericks en ser nombrado Novato del Año, uniéndose a dos nombres que definen la identidad de la franquicia:

Jason Kidd (1994-95) Luka Doncic (2018-19)

La llegada de Flagg a Dallas parece ser la pieza que faltaba para complementar el proyecto liderado por Doncic. Si la historia sirve de guía, tener a dos ganadores de este premio en el mismo quinteto suele ser la receta perfecta para buscar un campeonato en el corto plazo.