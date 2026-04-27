¡Se repite la novela! Kevin Durant en planes de traspaso otra vez

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El panorama de la NBA podría estar a punto de sufrir un terremoto de magnitudes históricas. Según los informes más recientes del analista Michael Pina (@MichaelVPina), los Houston Rockets están evaluando una estrategia audaz y poco convencional: adquirir a la superestrella Kevin Durant no necesariamente como la pieza final de su proyecto, sino como un "trampolín" (stepping stone) para futuras operaciones masivas este mismo verano.

La estrategia del "Asset" Supremo

La gerencia de Houston, encabezada por Rafael Stone, ha acumulado una cantidad ingente de capital de Draft y talento joven en los últimos años. Sin embargo, la posibilidad de atraer a Durant —uno de los anotadores más letales en la historia de la liga— abre una ventana de oportunidad táctica. La intención de los Rockets sería capitalizar el valor de mercado de Durant para reconfigurar el roster de manera inmediata, utilizándolo como moneda de cambio de lujo para atraer a otras piezas de élite o consolidar un equipo contendiente de forma instantánea.

Esta maniobra posicionaría a Houston como el epicentro de las negociaciones en la liga, permitiéndoles dictar los términos de una reconstrucción acelerada o de un asalto directo al campeonato.

Media liga tras los pasos de "KD"

La sola mención de que Durant podría estar disponible ha activado las alarmas en las oficinas de casi todas las franquicias de la NBA. Según detalla Pina, la lista de equipos interesados es tan extensa como diversa, abarcando desde contendientes al anillo hasta equipos en fases intermedias de desarrollo.

"Los Heat, Timberwolves, Blazers, Mavericks, Pistons, Knicks, Raptors, Hawks, Magic, Lakers, Nuggets, Hornets, Bulls, Wizards, Warriors, Pacers, Jazz, Sixers, Celtics, Cavaliers, Bucks y Clippers tendrían todos distintos grados de interés", señala el informe.

Esta demanda masiva garantiza que, si los Rockets deciden ejecutar este plan, se encontrarían en una posición de poder absoluto. Equipos como los Miami Heat o los New York Knicks, siempre en busca de una estrella que los lleve al siguiente nivel, podrían ofrecer paquetes agresivos. Por otro lado, un posible regreso a los Golden State Warriors o una unión con Nikola Jokic en los Denver Nuggets representaría un cambio radical en la jerarquía de la Conferencia Oeste.

Impacto en el Mercado y Futuro de la Franquicia

Para los Rockets, el movimiento es una apuesta de alto riesgo pero de altísima recompensa. Al adquirir a Durant, Houston se asegura: