NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 27 de abril

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La jornada de playoffs de la NBA para este lunes 27 de abril presenta tres partidos clave, todos correspondientes a juegos determinantes en sus respectivas series. El duelo entre Detroit Pistons y Orlando Magic llega con ventaja para los de la Florida 2-1, lo que pone presión sobre la franquicia de Míchigan, que necesita igualar la serie para no comprometer su posición como favorito.

En la Conferencia Oeste, el enfrentamiento entre Oklahoma City Thunder y Phoenix Suns podría ser decisivo, ya que la tropa de Shai Gilgeous-Alexander domina la serie 3-0 y está a una victoria de completar la barrida. El equipo de los truenos ha mostrado una defensa élite que ha neutralizado a las principales figuras de los soles, dejándolo contra las cuerdas y con muy poco margen de error para evitar la eliminación.

Por su parte, el duelo entre Minnesota Timberwolves y Denver Nuggets también promete alta intensidad, con la organización de Minneapolis liderando la serie 3-1 y teniendo la oportunidad de eliminar al vigente campeón. El quinteto de Colorado, liderado por Nikola Jokić, enfrenta un escenario de máxima presión, mientras que los lobos buscan cerrar la serie pese a algunas bajas importantes, en una rivalidad que ha ido creciendo en los últimos años.

Juegos para hoy en la NBA: 27 DE ABRIL