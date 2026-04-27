Tensión al límite: Jokić y McDaniels protagonizan batalla campal en el cierre del Juego 4

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La cortesía deportiva y los "códigos no escritos" de la NBA saltaron por los aires Target Center. Con el partido ya decidido a favor de Minnesota, el alero Jaden McDaniels decidió atacar el aro para sumar dos puntos adicionales a falta de apenas 2.1 segundos, una acción que Nikola Jokić consideró una falta de respeto inaceptable.

El incidente: De la bandeja al caos

Cuando los jugadores de Denver ya habían bajado los brazos esperando el bocinazo final, McDaniels aprovechó un pase de Mike Conley para anotar una bandeja sin oposición. La respuesta de Jokić fue inmediata: el centro de los Nuggets corrió hacia McDaniels para increparlo, lo que derivó en empujones y una agresión que involucró a ambos banquillos.

Julius Randle intervino agresivamente en defensa de su compañero, escalando el conflicto al empujar a varios jugadores de Denver, incluido Bruce Brown. Tras la revisión de los oficiales, tanto Jokić como Randle fueron expulsados por conducta antideportiva.

Declaraciones post-partido: Sin arrepentimiento

En la zona mixta, ninguno de los involucrados mostró intenciones de pedir disculpas. Las posturas reflejaron la animosidad que ha marcado esta serie:

Nikola Jokić: "No me arrepiento. Él anotó cuando ya todos habían dejado de jugar. Es una cuestión de respeto al juego", sentenció el serbio.

"No me arrepiento. Él anotó cuando ya todos habían dejado de jugar. Es una cuestión de respeto al juego", sentenció el serbio. Jaden McDaniels: Con un tono desafiante, el joven de los Wolves restó importancia al reclamo. "El reloj seguía corriendo, así que fui a anotar. No sé qué me dijo él, honestamente; solo vi a alguien que era grande como el demonio viniendo hacia mí".

David Adelman (Coach interino de Denver): Fue tajante al criticar la acción de McDaniels. "El juego estaba concedido. En 2026 esas cosas ya no pasan, eso es algo de los años 80. Pero así es él", comentó, haciendo referencia a los comentarios previos de McDaniels llamando "malos defensores" a los titulares de Denver.

Sanciones de la NBA

La oficina del comisionado actuó con rapidez. Aunque se descartaron suspensiones que habrían alterado el curso de la serie (Minnesota lidera 3-1), las multas fueron severas:

Nikola Jokić: Multado con $50,000 por iniciar el altercado.

Multado con por iniciar el altercado. Julius Randle: Multado con $35,000 por escalar la situación.

El ambiente para el Juego 5 en Denver promete ser volcánico. Los Timberwolves, a pesar de las preocupantes lesiones de Anthony Edwards (rodilla) y Donte DiVincenzo (Aquiles), tienen la oportunidad de eliminar a Denver en un clima de rivalidad personal que ha trascendido lo estrictamente deportivo.