Orlando Magic a un paso: Desmond Bane lidera la victoria sobre Pistons y pone la serie 3-1

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El Kia Center fue testigo de una noche electrizante donde el Orlando Magic venció 94-88 a los Detroit Pistons, consolidando una ventaja de 3-1 en la primera ronda de los NBA Playoffs 2026. Los dirigidos por Jamahl Mosley están ahora a solo un triunfo de completar una de las mayores sorpresas en la historia reciente de la liga.

​Desmond Bane: El factor X del Magic

​En una noche donde el aro parecía cerrado para muchos, Desmond Bane volvió a demostrar por qué fue la pieza que Orlando necesitaba. Bane terminó como el máximo anotador del encuentro con 22 puntos, incluyendo 5 triples fundamentales que frenaron los intentos de remontada de Detroit.

​Su capacidad para anotar en momentos críticos compensó una noche difícil para Paolo Banchero, quien aunque solo encestó 18 puntos con un bajo porcentaje de campo (4 de 18), fue vital en la distribución y el control del juego bajo presión.

​Defensa de hierro ante el sembrado número 1

​El Magic, que entró a la postemporada como el octavo clasificado tras el play-in, ha descifrado el código de los Pistons. A pesar de los 25 puntos de Cade Cunningham, la defensa de Orlando forzó 20 pérdidas de balón a Detroit, transformando esos errores en puntos clave de transición.

​Franz Wagner fue otro pilar antes de salir por una molestia en la pantorrilla, aportando 19 unidades en apenas tres periodos. La profundidad del equipo brilló con la energía de Jamal Cain, quien encendió a la grada con un póster sobre la defensa visitante en el último cuarto.

​"Sabemos que el trabajo no ha terminado. Detroit es el número uno por una razón, pero este grupo tiene hambre y cree que podemos cerrar esto en su casa", afirmó un motivado Desmond Bane tras el bocinazo final.

​El dato histórico: El Magic contra la estadística

​Con esta victoria, Orlando se coloca en una posición privilegiada. Solo seis equipos en la historia de la NBA han logrado eliminar al primer sembrado siendo el octavo. La última vez que el Este vio una hazaña similar fue en 2023 con Miami Heat; ahora, el Magic está a 48 minutos de unirse a ese club exclusivo.