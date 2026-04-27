Victor Wembanyama deslumbra en su regreso y critica el manejo de su protocolo médico

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Victor Wembanyama demostró este domingo por qué es considerado el jugador más determinante de la NBA actual. Tras perderse el tercer duelo de la serie de primera ronda ante los Portland Trail Blazers debido a una conmoción cerebral, el fenómeno francés regresó al parqué con una actuación dominante que selló la victoria de los San Antonio Spurs por 114-93.

Una hoja de estadísticas abrumadora

Wembanyama no mostró rastro de óxido tras su breve ausencia. En 34 minutos de juego, el astro registró 27 puntos, 11 rebotes, tres asistencias y tres robos, destacando especialmente su capacidad defensiva con siete tapones. Su impacto fue tan profundo que los Spurs finalizaron el encuentro con un diferencial de +28 cuando él estuvo en cancha, dejando la serie 3-1 a favor de San Antonio.

Frustración ante el protocolo médico

A pesar de la satisfacción por el resultado colectivo, el tono de Wembanyama tras el partido reveló una profunda incomodidad. Aunque alabó constantemente al equipo médico de los Spurs, el jugador fue tajante al expresar su descontento con la forma en que se gestionó el protocolo de conmociones cerebrales de la NBA tras el golpe sufrido el pasado martes.

En su entrevista previa con ESPN, Wembanyama admitió que experimentó un torrente de emociones: "Tenía mucha frustración, así que me desahogué esta noche". Al profundizar sobre el tema, fue selectivo con sus críticas: "Los Spurs han hecho un trabajo increíble. Estoy muy descontento con la forma en que otras partes han manejado el protocolo".

Un tema pendiente para el futuro

En la conferencia de prensa posterior, el jugador se negó a profundizar en los detalles específicos de su queja, evitando que el conflicto se convirtiera en una distracción para su equipo en plena postemporada. "No quiero que esto sea una distracción. Pregúntenme de nuevo al final de la temporada", respondió a los medios.

"No digo que no jugar el viernes haya sido una buena o mala decisión. Fue una decisión. Pero la forma en que se manejó la situación fue muy decepcionante", reiteró el candidato unánime al premio de Jugador Defensivo del Año.

Es llamativo que el francés no cuestionara explícitamente la decisión de dejarlo fuera el viernes —partido que los Spurs ganaron con solvencia—, sino el proceso administrativo y comunicativo que envolvió su baja. Por ahora, el tema queda en pausa, pero Wembanyama ha dejado claro que tiene cuentas pendientes que aclarar con la liga una vez que su camino en estos playoffs llegue a su fin.