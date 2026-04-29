NBA: Jalen Brunson dio una exhibición en Nueva York y los Knicks se acercan a semifinales

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Jalen Brunson dio una exhibición de jerarquía con los New York Knicks, que derrotaron con un contundente 126-97 a los Atlanta Hawks este martes 28 de abril. Con este resultado, la franquicia de la Gran Manzana recupera el control de la serie 3-2 y viajará a Georgia con la oportunidad de sentenciar su pase a las semifinales de conferencias.

Brunson volvió a demostrar por qué es el alma de este equipo. Con una hoja de ruta de 39 puntos, 8 asistencias y 3 rebotes, el base rozó su noveno partido de 40+ puntos en postemporada desde su llegada a la franquicia.

Según datos de la NBA, su efectividad (15 de 23 en tiros de campo) fue el motor que encendió un Madison Square Garden que no dejó de rugir durante los 48 minutos.

Presencia latina y solidez colectiva

La victoria no fue solo cuestión de un hombre. El dominicano Karl-Anthony Towns volvió a ser una muralla en la pintura con un doble-doble de 16 puntos y 14 rebotes, demostrando que su química con el equipo tras el reciente triple-doble histórico sigue en ascenso.

Por su parte, el puertorriqueño Jose Alvarado tuvo su noche de gloria en casa; el nacido en Brooklyn aportó 12 puntos y una intensidad defensiva que provocó cánticos de "¡Olé, Jose!" en las gradas.

El dominio fue absoluto desde el primer cuarto (35-22), donde la defensa de los Knicks limitó drásticamente a un CJ McCollum irreconocible, quien apenas pudo sumar 6 unidades. OG Anunoby también aportó su cuota de brillo con otro doble-doble (17 puntos y 10 rebotes), sellando un triunfo que nunca estuvo en duda.

Próximo destino

Con la serie 3-2, los Knicks tienen su primera oportunidad de cerrar la eliminatoria este jueves en Atlanta. De no lograrlo, el factor cancha les garantiza un hipotético séptimo juego en Nueva York, aunque, tras la paliza de esta noche, el momentum parece estar totalmente del lado de los de la Gran Manzana.