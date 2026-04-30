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Resistencia total: La NBA vive su primera ronda más longeva en 12 años

Por

Eimy Carta
Jueves, 30 de abril de 2026 a las 09:46 am

En un despliegue de paridad competitiva sin precedentes en la última década, la primera ronda de los Playoffs de la NBA 2026 ha alcanzado un hito histórico

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La narrativa de "favoritos absolutos" ha quedado pulverizada en esta primavera. Lo que muchos analistas preveían como una transición rápida hacia las semifinales de conferencia se ha convertido en una guerra de trincheras. El dato es oficial y demoledor: seis series de primera ronda viajarán, como mínimo, a un sexto encuentro.

Este fenómeno de equilibrio no es casualidad, sino el resultado de una liga donde el talento está más repartido que nunca. Rostros como el de Joel Embiid en Philadelphia, Nikola Jokic en Denver o el joven Alperen Sengun en Houston (quien ha liderado la resistencia ante los Lakers) son protagonistas de batallas que se niegan a terminar temprano.

Para encontrar un precedente similar debemos remontarnos al año 2014. En aquella ocasión, la primera ronda fue calificada como una de las mejores de la historia. Hoy, doce años después, la paridad regresa con fuerza. Equipos como los Atlanta Hawks, el Orlando Magic de Paolo Banchero y los Toronto Raptors de Scottie Barnes han demostrado que el "sembrado" en la tabla regular es solo un número cuando el balón empieza a picar en los Playoffs.

Esta extensión de las eliminatorias no solo beneficia al espectáculo y a los aficionados, sino que somete a las grandes estrellas a un desgaste físico extremo antes de las rondas finales. Con seis frentes abiertos que prometen dramatismo hasta el último segundo, la NBA reafirma que, en 2026, no hay enemigo pequeño. El camino al anillo nunca fue tan largo ni tan empinado.

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