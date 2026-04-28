Wembanyama establece una marca nunca vista en sus primeros tres juegos de Playoff

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El joven referente de los San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, no solo está liderando a su equipo, sino que ha grabado su nombre en los libros de récords con una eficiencia que ningún otro jugador, incluidos los más grandes anotadores de la historia, había alcanzado en sus tres primeros juegos de postemporada.

Con una muestra mínima de 30 tiros de campo, "Wemby" ha registrado unos shooting splits (porcentajes divididos) que parecen propios de un videojuego: 56.1% en tiros de campo, un asombroso 54.5% desde la línea de tres puntos y un casi perfecto 88.2% en tiros libres.

El club del "uno"

La estadística avanzada confirma la magnitud de la hazaña. Según los registros históricos de la NBA, ningún jugador había logrado combinar tal efectividad en las tres facetas del tiro durante el inicio de su carrera en playoffs. Esta mezcla de precisión perimetral y dominio en la pintura subraya la evolución del juego que Wembanyama personifica: un jugador de 2.24 metros con la puntería de un escolta de élite.

Eficacia en el tiro (eFG%): Su capacidad para seleccionar lanzamientos de alto valor bajo la presión de la postemporada ha dejado perplejos a los analistas.

Amenaza exterior: Ese 54.5% en triples obliga a las defensas rivales a estirarse hasta límites insostenibles, abriendo espacios para el resto del sistema.

Un impacto que trasciende el marcador

Más allá de la frialdad de los números, lo que destaca es la madurez de la "Torre Francesa". En un escenario donde los nervios suelen traicionar a los debutantes, Wembanyama ha mostrado una templanza absoluta. Los Spurs, que han buscado reconstruir su identidad tras la era de Tim Duncan, parecen haber encontrado no solo a un sucesor, sino a un jugador que desafía las leyes de la probabilidad cada vez que el balón sale de sus manos.

A medida que avanza la serie, el mundo del baloncesto observa con atención. Si Wembanyama logra mantener este nivel de acierto, no solo estaremos ante el mejor debut estadístico de la historia, sino ante el nacimiento de una nueva era de dominio absoluto en la NBA. El "sueño americano" del francés no ha hecho más que empezar, y ya está rompiendo todos los techos de cristal imaginables.