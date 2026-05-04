Anthony Edwards desafía los plazos y estará en el Juego 1 ante los Spurs

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El Target Center ha pasado de la incertidumbre al optimismo en tiempo récord. Anthony Edwards se perfila como disponible para el primer encuentro de la serie contra los San Antonio Spurs, un regreso que ha dejado atónitos a propios y extraños dada la naturaleza de su reciente percance físico.

Hace apenas nueve días, el panorama para "Ant-Man" era sombrío. Tras sufrir una lesión en su rodilla izquierda, los reportes iniciales del equipo de Minnesota sugerían una ausencia prolongada, con un retorno estimado para mediados de la serie, en el mejor de los casos. Sin embargo, la evolución del escolta ha sido meteórica.

Un alta médica de última hora

Edwards ha superado con éxito las pruebas de movilidad y fuerza, recibiendo la autorización oficial por parte del staff médico de los Timberwolves. A pesar del visto bueno, el proceso no ha concluido: el jugador deberá someterse a su rutina de calentamiento previa al partido para recibir la aprobación final del entrenador Chris Finch.

El factor psicológico: Contar con su líder anotador desde el salto inicial cambia drásticamente la planificación de Minnesota para enfrentar el sistema defensivo de San Antonio.

Gestión de minutos: Se espera que, aunque inicie el encuentro, el cuerpo técnico vigile de cerca sus cargas de trabajo para evitar cualquier recaída que comprometa el resto de la postemporada.

El duelo generacional

El regreso de Edwards añade una capa extra de intensidad a una serie que ya prometía chispas. El choque entre la explosividad perimetral de Anthony y la intimidación en la pintura de Victor Wembanyama se posiciona como el gran atractivo de estas Semifinales del Oeste.

Para los Spurs, la presencia del número 5 de los Wolves obliga a replantear el esquema de ayudas, ya que Edwards ha demostrado ser uno de los jugadores más difíciles de detener en transición, incluso mermado físicamente.

La decisión de permitir que Edwards juegue tan pronto subraya la urgencia de Minnesota por golpear primero en la serie. Con el factor cancha a su favor y su máxima estrella de vuelta en el parqué, los Timberwolves envían un mensaje claro a toda la liga: no están dispuestos a esperar a que las condiciones sean perfectas para ir tras el anillo.