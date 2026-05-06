Real Madrid sigue en llamas: Dos nuevos jugadores casi llegan a las manos en el entrenamiento

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El Real Madrid no atraviesa su mejor momento. Eso es una realidad en cuanto al computo general de la temporada, sin opciones a los grandes títulos y muy cerca de perder lo que matemáticamente aún le permite luchar por LaLiga. A eso, hay que añadir la tensión en el vestuario, que ya no ha podido ocultarse.

El mal ambiente a lo interno ya se ha filtrado a la prensa durante los días más recientes y el gran epicentro de las discusiones ha sido las últimas sesiones de entrenamiento. Según informó MARCA, dos nuevos futbolistas tensaron la cuerda.

Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni son los señalados. Ambos futbolistas habrían estado al borde de llegar a las manos tras una fuerte discusión en el entrenamiento y que son señales evidentes del desgaste que existe actualmente en el vestuario blanco.

¿Cómo se dio la situación entre ambos jugadores del Real Madrid?

El incidente se habría presentado, según lo relatado por el portal español, por un lance del juego. La infracción generó la cólera, que Marca describe como: "Uno de los lances más tensos que se recuerdan en Valdebebas".

Y agregó la nota: "Los dos jugadores se encararon, se empujaron y mantuvieron una fuerte discusión que continuó en el vestuario. Un incidente muy desagradable que corrió como la pólvora por Valdebebas".

Este no viene a ser el único incidente presentado recientemente, porque a esto se le añade el reseñado también por medios españoles entre Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras, confirmado por este último en una comunicación oficial, aunque intentó quitarle importancia.

En todo caso, los dos casos apuntan directamente a que la situación en el Real Madrid sigue un deterioro constante, en el que también aparece Álvaro Arbeloa, que no tendría buena relación con hasta seis jugadores, contado por Marca.