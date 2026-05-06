FIFA extiende castigo a Gianluca Prestianni y afecta a Argentina

Suscríbete a nuestros canales

La polémica de Gianluca Prestianni tras insultos racistas a Vinicius Jr. toma un nuevo capítulo que podría verse en la venidera Copa del Mundo, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Además de ser sancionado con el Benfica, el mediocampista también será castigado con los colores de su selección, que es la actual campeona mundialista.

La FIFA confirmó este miércoles una sanción de alcance mundial para el argentino, una decisión que podría dejar al extremo del Benfica fuera de los dos primeros partidos de la selección de Argentina en el próximo magno evento, siempre y cuando sea incluido en la convocatoria definitiva del entrenador Lionel Scaloni.

La sanción original había sido impuesta por la UEFA hace dos semanas, luego de que Prestianni fuera castigado con seis partidos, tres de ellos en suspensión condicional, por insultos verbales dirigidos al delantero brasileño Vinícius Júnior durante un partido de la UEFA Champions League. Durante el incidente, el jugador argentino intentó cubrirse la boca con su camiseta mientras pronunciaba el insulto.

Gianluca Prestianni sancionado para el Mundial 2026

Tras la solicitud de UEFA, FIFA decidió extender la sanción para que tenga efecto en todas las competiciones internacionales, incluyendo la próxima Copa del Mundo que se disputará en territorio norteamericano. En su comunicado oficial, el máximo organismo del fútbol confirmó que el Comité Disciplinario aprobó la aplicación global del castigo, dejando al joven atacante en una situación comprometida de cara al torneo.

Aún no está claro si Gianluca Prestianni sigue formando parte de los planes de Scaloni para defender el título mundial. Argentina debutará el 17 de junio frente a Algeria en Kansas City, y posteriormente enfrentará a Austria en Arlington, Texas, en un grupo que también incluye a Jordania.