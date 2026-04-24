La UEFA sanciona a Prestianni por "insultos homofóbicos" hacia Vinícius Jr

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La UEFA ha tomado una decisión final sobre el polémico incidente protagonizado por el joven talento del Benfica, Gianluca Prestianni, contra Vinícius Jr. hace algunos meses en la Champions League.

El organismo europeo ha impuesto una sanción ejemplar que busca frenar comportamientos antideportivos en el fútbol de élite. Se determinó una suspensión total de seis partidos para el futbolista argentino por "conducta discriminatoria y homofóbica".

Sin embargo, la aplicación de esta medida tiene un matiz importante; en principio, la sanción solo es válida para torneos de clubes. A pesar de esto, se ha elevado una petición formal a la FIFA para que el castigo se globalice, lo que impediría a Prestianni jugar también con la Selección Argentina durante ese periodo.

División del castigo

Ahora bien, la sanción no se cumplirá de forma lineal, sino que se divide en dos partes para evaluar el comportamiento futuro del jugador. Tras conocer la decisión de la UEFA, Gianluca Prestianni deberá cumplir de manera inmediata la mitad de la pena.

La otra mitad queda "en el aire" por un periodo de dos años. Esto funciona como una advertencia, si en ese lapso el argentino vuelve a cometer una falta similar, estos tres partidos se sumarán automáticamente a cualquier nueva sanción.

Objetivo de la medida

Con este formato, la UEFA castiga la acción pasada contra el delantero del Real Madrid y establece un mecanismo de control sobre la conducta del joven extremo a medio plazo.

El mensaje que busca enviar el órgano rector del fútbol europeo, es la reeducación del deportista y garantizar que el respeto sea la norma principal en los estadios del "Viejo Continente".