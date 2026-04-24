¿Se marcha? José Mourinho habla sobre su futuro en el Benfica

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El ambiente en el Benfica se ha visto sacudido por la incertidumbre tras las recientes declaraciones de su director técnico, José Mourinho.

En la rueda de prensa previa al compromiso frente al Moreirense por la Liga de Portugal, el estratega luso no ocultó que su continuidad en el club de las "Águilas" no está garantizada para la próxima campaña.

Pese a que los rumores lo vinculan con fuerza para tomar las riendas de la Selección de Portugal o emprender una segunda etapa en el Real Madrid, Mourinho optó por una postura pragmática pero abierta.

Mourinho no descarta nada

José Mourinho fue directo al grano cuando se le cuestionó sobre el interés de otros gigantes europeos y la federación de su país. "Cuando acabe la temporada tendremos 10 días para decidir", sentenció el técnico.

Sin embargo, A pesar de ello, aseguró sentirse cómodo en su puesto actual y que no tiene prisa para resolver la situación con la directiva. Una vez finalice el calendario competitivo, se sentará con los altos mandos para evaluar el proyecto deportivo.

¿Cuándo vence su contrato?

Aunque el ruido mediático sugiere una salida inminente, cabe recordar que el vínculo legal entre el "Special One" y el club luso es sólido. El contrato del ex técnico del Chelsea y Manchester United culmina a mediados de 2027.

Cualquier movimiento hacia Madrid o hacia el banquillo nacional implicaría, por tanto, una negociación para rescindir o modificar un acuerdo al que todavía le restan más de doce meses de vigencia.

Por ahora, el foco del técnico permanece en el duelo ante el Moreirense, aunque la cuenta regresiva de esos "10 días" ya está en la mente de toda la afición benfiquista.