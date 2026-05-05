¿Cómo comprar boletos de última hora? Guía oficial y sitios de reventa autorizados

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La cuenta regresiva ya está activada para el evento deportivo más importante del año: el Mundial 2026. La espera ya tiene expectante a millones de personas en el mundo, que esperan seguir el torneo por las pantallas de distintos medios televisivos y el resto de sus plataformas.

Ahora bien, también serán millones los que desean ir al lugar de los hechos de una edición que estrenará formato, con una participación de más selecciones (48) y en la que se jugarán 104 partidos en 39 días entre Estados Unidos, México y Canadá.

En esa dirección, es normal que muchos estén buscando la forma segura de cómo adquirir boletos a los distintos compromisos del magno evento y tengan esa duda existencial por estos días mientras se acerca la competición.

Esta etapa previa al torneo es la acostumbrada Fase de Ventas de Último Minuto y para eso debes conocer la guía oficial para asegurar tus entradas de forma segura.

¿Cómo adquirir boletos en guía oficial para el Mundial 2026?

La FIFA otorga canales a los seguidores del balompié para que puedan cumplir el sueño de estar presente en, al menos, uno de los compromisos. Y el paso a paso es claro, porque primero debes ingresar en el canal oficial: FIFA.com/tickets. Este es el único sitio web autorizado para la venta de boletos estándar.

La fase actual tiene a la "Last-Minute Sales Phase" manteniéndose activa y así permanecerá hasta el mismo día de la final (19 de julio de 2026). Es importante que sepas que la FIFA actualiza de forma constante el inventario adicional, por lo que si estas interesado(a) el consejo es que revisas el portal diariamente.

La FIFA tiene su reventa autorizada

Es probable que en algún momento intentes encontrar entradas en el sitio oficial y aparezca como 'agotado'. De ser así no todo está perdido, porque la propia FIFA tiene su lugar para reventas.

Se accede a través de la misma web oficial (FIFA.com/tickets). De adquirir por esta vía, el máximo organismo cancela el código de barras original y crea uno completamente nuevo para ti, lo que garantiza que el boleto sea 100% válido.

Finalmente, también debes saber que si compras un boleto para el Mundial 2026 debes asegurarte cumplir con los requisitos legales para el ingreso a uno de los tres países sedes.