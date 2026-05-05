Calendario completo del Mundial 2026: Fechas, horarios y sedes de los 104 partidos

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El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y de entrada será una edición histórica, por el estreno de un nuevo formato en el que participarán 48 selecciones y se jugarán 104 partidos en 39 días entre Estados Unidos, México y Canadá.

En la gran antesala de la Copa del Mundo, son muchos los datos que ya están sobre la mesa y son diversas las curiosidades en la afición futbolera. Una de ellas referente en la cantidad de sedes disponibles en el certamen.

Esta edición se disputará en 16 sedes repartidas en los tres países, desde que se inicie el recorrido el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de CDMX con el partido entre México y Sudáfrica.

Las fechas del Mundial 2026

En este momento ya son millones los que están haciendo planes de cara al gran evento internacional y esta planificación, sin duda alguna, está enmarcada en las fechas claves del evento deportivo más esperado en el año. Repasa las fechas:

Fase de Grupos: 11 al 27 de junio de 2026.

Dieciseisavos de final: 28 de junio al 3 de julio de 2026.

Octavos de final: 4 al 7 de julio de 2026.

Cuartos de final: 9 al 11 de julio de 2026.

Semifinales: 14 y 15 de julio de 2026 (Dallas y Atlanta).

Tercer Puesto: 18 de julio de 2026 (Miami).

Gran Final: 19 de julio de 2026 (Nueva York / Nueva Jersey).

Así se jugará la fase de grupo:

Fecha Hora (VE) Partido Sede 11 Jun 03:00 PM México vs. Sudáfrica (Inaugural) Ciudad de México 11 Jun 10:00 PM Corea del Sur vs. Rep. Checa Guadalajara 12 Jun 03:00 PM Canadá vs. Bosnia Toronto 12 Jun 09:00 PM EE. UU. vs. Paraguay Los Ángeles 13 Jun 03:00 PM Catar vs. Suiza San Francisco 13 Jun 06:00 PM Brasil vs. Marruecos Nueva York / NJ 13 Jun 09:00 PM Haití vs. Escocia Boston 14 Jun 12:00 AM Australia vs. Turquía Vancouver 14 Jun 01:00 PM Alemania vs. Curazao Houston 14 Jun 04:00 PM Países Bajos vs. Japón Dallas 14 Jun 07:00 PM Costa de Marfil vs. Ecuador Filadelfia 14 Jun 10:00 PM Rep. Checa (UEFA) vs. Túnez Monterrey 15 Jun 12:00 PM España vs. Cabo Verde Atlanta 15 Jun 03:00 PM Bélgica vs. Egipto Seattle 15 Jun 06:00 PM Arabia Saudita vs. Uruguay Miami 15 Jun 09:00 PM Irán vs. Nueva Zelanda Los Ángeles 16 Jun 03:00 PM Francia vs. Senegal Nueva York / NJ 16 Jun 06:00 PM Irak vs. Noruega Boston 16 Jun 09:00 PM Argentina vs. Argelia Kansas City 17 Jun 12:00 AM Austria vs. Jordania San Francisco 17 Jun 01:00 PM Portugal vs. RD Congo Houston 17 Jun 04:00 PM Inglaterra vs. Croacia Dallas 17 Jun 07:00 PM Ghana vs. Panamá Toronto 17 Jun 10:00 PM Uzbekistán vs. Colombia Ciudad de México

Así se jugarán las ronda de eliminatorias:

Ronda Fechas Sedes Destacadas Dieciseisavos (32 selecciones) 28 de junio al 3 de julio Todas las sedes (2 a 3 partidos por día) Octavos de Final 4 al 7 de julio Filadelfia, Houston, Dallas, Vancouver, entre otras Cuartos de Final 9 al 11 de julio Boston, Los Ángeles, Miami, Kansas City Semifinal 1 14 de julio (08:00 PM VE) Dallas (AT&T Stadium) Semifinal 2 15 de julio (08:00 PM VE) Atlanta (Mercedes-Benz Stadium) Tercer Puesto 18 de julio (04:00 PM VE) Miami (Hard Rock Stadium) GRAN FINAL 19 de julio (04:00 PM VE) Nueva York / NJ (MetLife Stadium)

Finalmente, hay que recordar que el Mundial 2026 constará de 12 grupos de 4 equipos, en los que clasifican los dos mejores de cada grupo y los 8 mejores terceros a los Dieciseisavos de final.