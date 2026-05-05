Porteros que definen partidos: Los mejores "parapenaltis" del Mundial 2026

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Con el Mundial de 2026 a la vuelta de la esquina, varias selecciones confían en sus porteros especialistas en atajar penales para definir partidos cerrados, prórrogas o tandas decisivas.

Estos guardianes destacan por su efectividad desde los once metros y su capacidad psicológica para desequilibrar a los lanzadores.

Los "parapenales" del Mundial

Emiliano “Dibu” Martínez (Argentina)

Es, sin duda, uno de los mejores del mundo en esta especialidad. Con una tasa de efectividad cercana al 50% en penales con la Albiceleste (ha atajado alrededor de nueve de 24 y ha visto varios fallos rivales), fue clave en la Copa América y el Mundial 2022.

Manuel Neuer (Alemania)

El veterano capitán alemán sigue vigente. Ha atajado 17 penales en su carrera, combinando experiencia, lectura del juego y reflejos. Alemania espera que su liderazgo sea determinante.

Yann Sommer (Suiza)

Ha salvado alrededor de 17 penales en su trayectoria y destaca por su serenidad en tandas. Suiza suele llegar a instancias decisivas y confía en él para sorpresas.

Mike Maignan (Francia)

El portero del AC Milan ha salvado más de 14 penales en su carrera y muestra gran efectividad. Francia, siempre candidata, lo ve como un seguro de vida en momentos de alta presión.

Diogo Costa (Portugal)

Ha salvado alrededor de 14 penales (tasa superior al 40% en algunos periodos) y fue héroe en la Euro 2024 al detener tres seguidos en una tanda. Portugal cuenta con él para llegar lejos.