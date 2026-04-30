Mundial 2026: Memo Ochoa confirma su retiro de las canchas

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Guillermo Ochoa no es solo uno de los mejores porteros en la historia de México. También ha logrado poner su grano de arena en los Mundiales, con participaciones legendarias para el tapatío. A sus 40 años, decidió cuando dejará colgará los guantes de manera definitiva en el fútbol.

El Memo Ochoa ha confirmado oficialmente que el Mundial 2026 será el escenario de su última aparición con la Selección Mexicana. El veterano portero planea cerrar su ciclo internacional tras la justa que se celebrará en casa, marcando el final de una era para su carrera.

Además de su salida del Tri, el guardameta analiza seriamente el retiro definitivo de las canchas a nivel de clubes. Tras una carrera marcada por actuaciones memorables, Memo entiende que el torneo de 2026 representa el cierre perfecto para su extensa y exitosa trayectoria en el deporte.

El recorrido histórico de Guillermo Ochoa

En México, su historia está ligada al Club América, donde debutó con 18 años y se convirtió rápidamente en un referente bajo los tres palos. Con las Águilas alcanzó la gloria nacional en 2005 y se transformó en la exportación más mediática de un portero mexicano hacia el extranjero.

Su paso por Europa fue una muestra de resiliencia y talento, rompiendo barreras al convertirse en el primer guardameta mexicano en jugar en el viejo continente. Desde sus históricas actuaciones con el Ajaccio en Francia, pasando por España e Italia, Ochoa demostró capacidad para brillar en ligas exigentes.

En las Copas del Mundo, Memo alcanzó su estatus de leyenda con intervenciones que dieron la vuelta al planeta. Sus cinco participaciones mundialistas lo sitúan en el olimpo del fútbol, siendo recordado especialmente por su partido ante Brasil en 2014, con atajadas imposibles.

Guillermo 'Memo' Ochoa y sus seis Mundiales

Guillermo Ochoa busca sellar una hazaña sin precedentes al intentar disputar su sexta Copa del Mundo en 2026. Tras confirmar que esta cita marcará su retiro definitivo de la Selección Mexicana, el guardameta aspira a consolidar un récord de longevidad que lo elevaría al olimpo solitario del fútbol internacional.