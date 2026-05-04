Mundial 2026: ¿Cómo funcionan los grupos y los dieciseisavos?

Suscríbete a nuestros canales

La Copa del Mundo de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, marcará un hito histórico al ser la primera edición con 48 selecciones.

Este aumento de participantes ha obligado a la FIFA a rediseñar por completo la estructura del torneo, introduciendo más partidos, más emoción y una ronda eliminatoria adicional.

A diferencia del formato tradicional de ocho grupos, el Mundial 2026 contará con 12 grupos (del A al L). Cada grupo estará integrado por cuatro selecciones. Se jugará bajo el sistema de "todos contra todos" a una sola vuelta y en total, se disputarán 72 partidos solo en esta primera etapa.

¿Quiénes clasifican a la siguiente fase?

La gran novedad es la flexibilidad para avanzar a la fase de eliminación directa. Clasificarán un total de 32 equipos: los dos mejores de cada uno de los 12 grupos (24 equipos en total) y los ocho mejores terceros lugares de toda la competencia.

Para determinar a los mejores terceros, se utilizará una tabla general basada en mayor número de puntos, mejor diferencia de goles y mayor número de goles anotados.

Por primera vez en la historia, el Mundial tendrá una ronda de dieciseisavos de final (Round of 32). Esto significa que, tras la fase de grupos, no pasaremos directamente a los octavos, sino que habrá una llave previa de eliminación directa.

¿Cómo funcionan la nueva ronda?

Esta eliminatoria se disputará del 28 de junio al 3 de julio de 2026. Son partidos de vida o muerte; si hay empate tras los 90 minutos, habrá prórroga y, de ser necesario, tanda de penaltis.

Debido a esta ronda extra, los equipos que lleguen a la final o al partido por el tercer puesto jugarán un total de ocho partidos, en lugar de los siete habituales.

Con un total de 104 partidos, el Mundial 2026 promete ser el espectáculo deportivo más grande jamás visto, extendiendo la narrativa del torneo y permitiendo que selecciones que antes quedaban fuera en primera ronda tengan una segunda oportunidad gracias a la repesca de los mejores terceros.