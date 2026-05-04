¿Es el último Mundial de Cristiano Ronaldo? La incógnita que paraliza a Portugal

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El mundo del fútbol se prepara para lo que parece ser el cierre de una era inigualable. Cristiano Ronaldo, el máximo goleador histórico de las selecciones y leyenda del Real Madrid, ha dejado claro que la cita mundialista de 2026 será, con toda probabilidad, su última gran batalla en los terrenos de juego.

A sus 41 años, el astro portugués afronta este torneo como un reto competitivo y como la culminación de una carrera que ha redefinido los límites de la longevidad en el deporte de élite.

La confirmación del adiós

En declaraciones recientes, el veretano capitán del Al-Nassr ha sido inusualmente directo sobre su futuro, en diversas entrevistas y conferencias de prensa.

Al ser consultado sobre si el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá marcará su despedida, CR7 que este será su último Mundial con toda seguridad.

Aunque el portugués mantiene un estado físico envidiable, como demuestran sus 970 goles oficiales acumulados, el propio jugador reconoce que el final del camino está cerca.

La ambición de los 1,000 goles

Más allá de la Copa del Mundo, Cristiano Ronaldo persigue un hito estadístico que obsesionaría a cualquiera, alcanzar los 1,000 goles en partidos oficiales.

Actualmente, tras sus recientes actuaciones en la Saudi Pro League y la AFC Champions League, la cifra parece estar a tiro antes de que cuelgue las botas. En la presente temporada registra 27 tantos y cinco asistencias entre todas las competiciones.

Su papel en la selección de Roberto Martínez sigue siendo el de un líder indiscutible, rodeado de una generación de jóvenes talentos como Vitinha, João Neves y Bruno Fernandes, quienes sueñan con regalarle a su ídolo la despedida soñada.