La "Última Danza" de CR7: Portugal sueña con la gloria en 2026

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El fútbol suele regalar finales de película, y Bruno Fernandes tiene claro cuál es el guion que desea para este verano. El mediocampista y capitán del Manchester United expresó su deseo de que la selección de Portugal logre conquistar la Copa del Mundo de 2026, no solo por el prestigio del país, sino como el tributo definitivo a la carrera de Cristiano Ronaldo.

En una charla íntima con Wayne Rooney para la BBC, Fernandes fue contundente sobre la motivación que mueve al vestuario luso: "Cerrar este último Mundial con la victoria de Cristiano Ronaldo sería algo increíble", confesó. Para Bruno, el trofeo sería el agradecimiento justo por todo lo que el delantero ha aportado al deporte global.

Un récord para la eternidad: El sexto Mundial

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo no solo desafía al tiempo, sino también a la historia. El próximo mes de junio, el atacante se convertirá en el primer futbolista en participar en seis ediciones de la Copa del Mundo, un hito que parece inalcanzable para cualquier otro mortal.

Este torneo en Norteamérica se perfila como el capítulo final de una trayectoria internacional sin precedentes. Ronaldo llega a la cita como el máximo goleador histórico del fútbol de selecciones con 143 goles, habiendo liderado a su país en la conquista de la Eurocopa 2016 y la Liga de Naciones. Sin embargo, el trofeo de la FIFA sigue siendo la única asignatura pendiente en su vitrina.

El camino luso en Norteamérica

Portugal ha quedado encuadrado en el Grupo K, en un formato de torneo que promete emociones fuertes desde el silbatazo inicial. Los dirigidos por Roberto Martínez tendrán una fase de grupos con traslados estratégicos y rivales que exigirán máxima concentración:

17 de junio: Debut ante la República Democrática del Congo en Houston.

23 de junio: Segundo duelo frente a Uzbekistán, repitiendo sede en Houston.

27 de junio: Cierre de la fase de grupos contra Colombia en Miami, un partido que se espera sea de alta intensidad debido a la gran presencia de aficionados sudamericanos en Florida.

La logística del Mundial más grande de la historia

La Copa del Mundo de 2026 será la primera en contar con 48 selecciones y tres países anfitriones: Canadá, Estados Unidos y México. El certamen se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio, y Portugal parte como uno de los favoritos, no solo por su talento joven liderado por Fernandes, Bernardo Silva y Rafael Leão, sino por el factor emocional de ser el último gran baile de su capitán.