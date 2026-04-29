¡Golazo! Cristiano Ronaldo cada vez más cerca del histórico récord

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La historia sigue escribiéndose a golpe de gol para Cristiano Ronaldo. Este miércoles 29 de abril, el delantero portugués volvió a ser protagonista en la liga saudí al marcar el primer tanto de su equipo, Al-Nassr, en el duelo frente a Al-Ahli Saudi Football Club por la jornada 30 del campeonato.

El encuentro, que se mantuvo cerrado durante gran parte del tiempo, encontró su punto de quiebre en el minuto 75. Fue entonces cuando apareció el portugués, como tantas veces a lo largo de su carrera, para inclinar la balanza con un remate preciso de cabeza tras un tiro de esquina.

Cristiano Ronaldo - Al-Nassr

El gol no solo significó la ventaja momentánea para Al-Nassr, sino que también tuvo un peso histórico. Con este tanto, Cristiano Ronaldo alcanzó los 970 goles oficiales en su carrera profesional, quedando a tan solo 30 de la simbólica barrera de los 1000, un registro que parecía inalcanzable en el fútbol moderno.

Más allá de su edad, Ronaldo sigue demostrando una vigencia admirable. Su impacto en el fútbol saudí no solo se mide en goles, sino también en liderazgo y mentalidad competitiva. Cada aparición suya genera expectativa, y cada gol alimenta una narrativa que trasciende generaciones.

Finalmente, el camino hacia los 1000 goles continúa siendo uno de los grandes focos de atención en el fútbol mundial. Con actuaciones como la de este miércoles, Cristiano Ronaldo reafirma que su ambición sigue intacta. En un deporte donde las cifras históricas son difíciles de alcanzar, el futbolista de 41 años se mantiene firme en su objetivo de seguir rompiendo récords.