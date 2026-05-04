Luis Díaz y la generación dorada de Colombia: ¿Candidatos al título en el Mundial 2026?

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La cuenta regresiva para el Mundial 2026 continúa y, mientras los días van acercando al evento deportivo más esperado del año, hay ciertos debates que no dejan de mencionarse en la opinión pública futbolera. Uno de esos tema tiene en la mesa a Colombia y su generación dorada, con nombres como Luis Díaz.

El delantero colombiano podría liderar a un combinado lleno de nombres muy interesantes, más allá de que James Rodríguez, el capitán, vaya a estar presente también en la Copa del Mundo.

Ahora bien, todo el mundo se pregunta si este grupo de futbolistas pueden ser capaces de dar la campanada y llevar a sus vitrinas el trofeo más deseado.

Por lo pronto, ese argumento llegó a las tertulias justamente por la cantidad de figuras que tendrá a su mando el técnico argentino Néstor Lorenzo y que muchas voces asumen que es lo que se necesita para un sorpresa de tal magnitud.

¿Puede Colombia con Luis Díaz ganar el Mundial 2026?

Es aventurero afirmar algo así en este momento, porque por delante del combinado cafetero existen, por lo menos, seis selecciones con peso histórico para llevarse el título.

Argentina, España, Francia, Alemania, Brasil e Inglaterra parten, por ejemplo, con la ventaja lógica en un torneo como este. Sus equipos y antecedentes marcan esa tendencia. No obstante. no se puede negar que un equipo nacional con jugadores como Luis Díaz (Bayern Múnich), Luis Suárez (Sporting), Davinson Sánchez (Galatasaray), Richard Ríos (Benfica), etcétera, puede meter en problemas a cualquiera.

Eso sí, las pruebas más recientes para Colombia en el pasado parón de selecciones no fue del todo promisorio ante dos rivales de peso para la Copa del Mundo. Primero cayeron contra Croacia (2-1) y luego con la misma Francia (1-3).

En todo caso, Colombia tiene en el Grupo K una zona muy accesible para avanzar en la primera fase del Mundial 2026, con Portugal como el rival a vencer y más complicado en el camino. El resto lo completa Uzbekistán y la República Democrática del Congo.