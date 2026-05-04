Tridente de la Vinotinto en el mediocampo brilla y Vizcarrondo se frota las manos

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Las oficinas de la Vinotinto tienen motivos para sonreír. El cuerpo técnico liderado por Oswaldo Vizcarrondo ha recibido las mejores noticias posibles este fin de semana, con sus tres pilares del mediocampo firmando actuaciones estelares en sus respectivos clubes.

Telasco Segovia, Cristian Cásseres Jr. y Dani Pereira ratificaron por qué son los dueños de la zona medular en el proyecto del nuevo seleccionador nacional.

El tridente en el mediocampo

Telasco Segovia

A pesar del tropiezo de su equipo, Telasco Segovia sigue demostrando que es uno de los talentos más diferenciales de su generación. El larense fue el motor ofensivo del Inter Miami, logrando anotar un gol y repartir una asistencia ante Orlando City.

Cristian Cásseres Jr.

En el fútbol europeo, la jerarquía de Cristian Cásseres Jr. sigue en ascenso. El volante fue la figura absoluta en la victoria del Toulouse, repartiendo dos asistencias que fueron clave para sumar los tres puntos en la Ligue 1. Para Venezuela, tener a un mediocentro con ese ritmo de competición europeo es un lujo que potencia el equilibrio del equipo.

Dani Pereira

La noticia más esperanzadora, quizás, fue el regreso de Dani Pereira. Tras superar una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas, el volante del Austin FC no necesitó tiempo de adaptación. Apenas tres minutos después de ingresar al campo, repartió una asistencia magistral en la victoria ante St. Louis City.

Apuesta que se consolida

Para Oswaldo Vizcarrondo, estos tres nombres son el cimiento sobre el cual se construye el juego de la selección. El hecho de que los tres coincidan en un fin de semana de protagonismo absoluto (goles y asistencias) aumenta la confianza en un tridente que combina juventud, despliegue físico y visión de juego.

En este nuevo proceso en la selección, que los pilares del mediocampo estén en estado de gracia es la mejor garantía para una Venezuela que sueña con grandes objetivos bajo la batuta del "Patrón".