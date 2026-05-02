El sucesor de Yeferson Soteldo en la Vinotinto volvió a brillar en Europa

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El fin de semana en el fútbol internacional sigue ratificando que hay una generación de relevo interesante a seguir para la Vinotinto. Justamente, en Europa hay un nombre que sigue brillando en su liga y volvió a dejar demostraciones de su calidad.

Se trata de Gleiker Mendoza, quien volvió a la acción este viernes con su club, el Kryvbas, y con el que fue clave en el empate a tres goles contra Poltova en la Primera División de Ucrania.

El partido le permitió al extremo criollo volverse a lucir por segundo fin de semana consecutivo, después de venir de marcar cuatro goles la fecha pasada. Esta vez, su contribución estuvo en las asistencias, en la sumó dos más a su cuenta.

El delantero ha sido fundamental para que su entidad se mantenga en una zona cómoda en la clasificación, son séptimos con 41 puntos y en ese recorrido de 26 partidos ya suma 10 goles más 11 asistencias en el certamen (12 en la temporada con una que firmó en la Copa de Ucrania).

El sucesor de Yeferson Soteldo en la Vinotinto

Gleiker debutó con la selección nacional de la mano de Fernando 'Bocha' Batista un 17 de enero de 2025 en un amistoso en el Chase Stadium contra Estados Unidos. Aquel partido estuvo marcado por la presencia de muchas caras nuevas para el combinado y Mendoza era una de ellas.

Ese día el elenco nacional cayó en el marcador por 3-1, pero ganó un nombre interesante para el proceso venidero. Así es como, una vez sale Batista del equipo y le toca el turno a Oswaldo Vizccarrondo, el delantero empezó a ganar enteros.

Ahora es un fijo en los llamados de 'Vizca', que ya lo tuvo en cuenta en su interinato, y al que agradó por su desparpajo en la banda izquierda.

De hecho, su presencia en la Vinotinto ha coincidido con la ausencia de Yeferson Soteldo, quien pareciera haber perdido el puesto en este momento, sobre todo, ante su inactividad con Fluminense.