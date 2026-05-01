La Vinotinto confirma amistoso con selección europea para fecha FIFA

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Previo al Mundial 2026, Venezuela afrontará y será parte de la preparación de una selección que si hará vida en el magno evento, que arranca el próximo 11 de junio. La Vinotinto confirmó este viernes 1 de mayo que jugará un partido amistoso con el combinado de Turquía en territorio estadounidense.

La tropa de Oswaldo Vizcarrondo participará en la última fecha FIFA camino a la Copa del Mundo cuando se enfrente a los turcos desde el Inter Miami CF Stadium. Los criollos tendrán la oportunidad de verse las caras con una oncena de nivel, que encarará su último duelo de exhibición para desempeñarse en la cita mundialista, la cual integra el Grupo D junto a las selecciones de Estados Unidos, Australia y Paraguay con fecha de estreno el próximo 16 de junio contra los oceánicos.

El amistoso entre Venezuela y Turquía se llevará a cabo el próximo 6 del mencionado en el estadio del Inter de Miami, equipo y hogar donde milita Lionel Messi. En los últimos encuentros, los dirigidos por Vizcarrondo viene igualar sin goles ante Uzbekistán (0x0) y golear 4x1 a Trinidad y Tobago en la FIFA Series 2026, torneo amistoso que realizó a finales de marzo del presente año.

Historial de Venezuela contra Turquía

Hasta la fecha, la Vinotinto y Turquía no se han enfrentado nunca en partidos de selecciones absolutas, ni en competiciones oficiales ni en encuentros amistosos. No existe registro de choques entre ambas en fútbol 11 a nivel mayor, lo que convierte este duelo en uno inédito en el historial entre ambos seleccione.

Sin embargo, sí hay antecedentes en categorías inferiores, donde Venezuela ha tenido resultados positivos, como la victoria de la Sub-17 ante Turquía en distintos torneos de desarrollo recientes . Además, también se han dado enfrentamientos en disciplinas como el fútbol sala, aunque estos no forman parte del historial oficial de selecciones absolutas en fútbol tradicional.