El sucesor de Salomón Rondón en la Vinotinto sorprende con sus datos en Portugal

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La Vinotinto podría sonreír con las buenas noticias que va dejando esta temporada 2025-26, sobre todo por las importantes revelaciones que han dado un golpe en la mesa en posiciones como el '9', en las que se busca sucesor de Salomón Rondón, por ejemplo.

Ese futbolista ya estaría fijando su nombre en esa misión y su actuación en Europa lo va demostrando cada vez más. Se trata de Jesús Ramírez, quien ha firmado un temporadon en Portugal vistiendo los colores del CD Nacional y metiéndose dentro de los goleadores del campeonato luso.

El delantero merideño se ha erigido como uno de los efectivos más importantes del club. En este momento suma 16 goles en el certamen, siendo el cuarto con más anotaciones, solo detrás de los 25 de Luis Suárez (Sporting), 21 de Vangelis Pavlidis (Benfica) y 19 de Yanis Begraoui (Estoril).

Lo anterior no es lo único destacable del criollo, porque también está de manifiesto que sus números los ha podido registrar compitiendo con un equipo ubicado en la casilla 14 y que está peleando la zona baja de la clasificación.

¿Será el sucesor de Salomón Rondón?

El 'Gladiador' todavía se ha mantenido activo y a un gran nivel, pero a sus 36 años de edad ya hay que pensar en un relevo de garantías de un futbolista que pudo meter 50 goles con la casaca vinotinto.

Y hasta ahora todas las fichas apuntan a Ramírez. No es para menos, cuando se ha convertido en un jugador clave para que Nacional esté sosteniendo la máxima categoría en el fútbol portugués.

Solo basta repasar que ha contribuido con el 47% de los goles del equipo, siendo cara visible del momento de los suyos y que se estén alejando de los posiciones con cartel rojo de pérdida de categoría.

Jesús Ramírez ya ha sido probado con la Vinotinto bajo el mando de Oswaldo Vizcarrondo y, de hecho, ya debutó en las redes. Su único tanto hasta ahora lo firmó en la victoria ante Australia (1-0) el pasado 15 de noviembre de 2025. Desde ese momento el debate ha sido claro en que tiene todo para ser el sucesor de Salomón Rondón en el equipo nacional.