Vinotinto se mantiene con vida en el Sudamericano Femenino sub-17

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La selección femenina de Venezuela logró su primer triunfo en el Campeonato Sudamericano Sub-17 y meterse de lleno en la pelea para ingresar a la parte final del certamen. Este miércoles 29 de abril la Vinotinto venció a su similar de Uruguay con marcador de 2-0.

El partido se dio en un contexto de máxima paridad y en el que las criollas debieron emplearse a fondo para conseguir sus primeros tres puntos en el torneo. De hecho, el triunfo lo terminan firmando ya encarando el tramo de cierre.

Fue Karla Alfonso la que abrió el marcador al 76' y dictó el camino para la alegría del elenco nacional. Justamente, ya en el epilogo se pudo cerrar la importante victoria con Valery Nuñez al 90+4.

La Vinotinto en la pelea por la clasificación

Las tres unidades configuran un panorama positivo para Venezuela, sobre todo, después de los dos reveses iniciales en el Sudamericano a manos de Brasil (2-0) y Ecuador (0-1). Esas dos derrotas habían encendido las alarmas pensando en un lugar para la ronda final.

Ahora, las venezolanas han dado un golpe sobre la mesa y se acercaron a la zona de la misión. Son segundas en el Grupo B, detrás de los seis puntos de las brasileras. Eso sí, las ecuatorianas tienen que jugar aún su compromiso contra las peruanas y podrían dejar a las criollas en esa tercera plaza.

Hay que recordar que a la fase final avanzan directamente las dos primeras selecciones de cada grupo, que jugarían una semifinal en el mes de mayo. Los ganadores clasificarían de forma inmediata a la Copa del Mundo y las selecciones perdedoras tendrían una nueva posibilidad de meterse al Mundial al enfrentarse con los combinados que finalicen terceros en cada zona.

La Vinotinto volverá a jugar el próximo 3 de mayo ante su similar de Perú, en un duelo que pinta a ser clave para las aspiraciones a estar en el venidero evento mundialista.