¿Telasco Segovia tiene lo necesario para dar el salto internacional?

Suscríbete a nuestros canales

Tras varias temporadas de crecimiento exponencial en la MLS, Telasco Segovia parece haber alcanzado el techo competitivo en Estados Unidos, despertando nuevamente el interés de ligas de élite tras su previo paso por el Casa Pia de Portugal.

Desde su llegada al Inter Miami, el criollo se transformó en un pilar fundamental del esquema de "las Garzas". Con un registro de 15 goles y nueve asistencias en 67 partidos, el volante larense ha demostrado una madurez táctica y una llegada al área que lo posicionan como uno de los activos más valiosos del club.

¿Salto inminente?

La progresión del internacional con la Vinotinto no ha pasado desapercibida. A pesar de la comodidad y el protagonismo que goza en Florida, el entorno del fútbol sudamericano y europeo coincide en que el jugador de 23 años está listo para un reto de mayor envergadura.

Diversos informes, durante varios meses, vincularon al mediocampista en el radar de ligas de alto impacto, como la Española, la Premier League y el Brasileirão. Entre los clubes con mayor interés aparecieron Real Betis, Fulham o Flamengo.

Pilar de la Vinotinto

Su rendimiento en el Inter Miami ha sido el combustible perfecto para su rol en la Selección de Venezuela. Ahora, en la nueva etapa de Oswaldo Vizcarrondo en la Absoluta de la Vinotinto, Telasco Segovia parte como uno de los pilares en el proyecto.

Hasta el momento, ya acumula 18 partidos con 11 titularidades y dos goles. Además, ya disputó dos grandes competiciones como la Copa América y las Eliminatorias Sudamericanas.

La capacidad para romper líneas y su visión de juego lo han convertido en uno de los jóvenes talentos con mayor potencial del país. El cuerpo técnico vería con buenos ojos una posible mudanza a una liga con más exigencia física y técnica para explotar su rendimiento de cara a los próximos compromisos internacionales.