MLS: Sigue la pesadilla del Inter Miami en su estadio y el Orlando City se queda con el derbi de Florida

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Lo que comenzó como una fiesta en el NU Stadium terminó en una pesadilla para el Inter Miami, luego que el Orlando City hiciera lo imposible la noche de este sábado 2 de mayo y se impusiera en el derbi de Florida por marcador de 4-3, partido correspondiente a la décima jornada de la Major Legue Soccer (MLS).

Del dominio absoluto al colapso físico

El Inter Miami saltó al campo con una intensidad arrolladora para sentenciar el encuentro antes de la media hora. Ian Fray abrió el marcador de cabeza a los cuatro minutos. Luego Lionel Messi para comenzar con la celebración de su centésimo partido con el club asistió al venezolano Telasco Segovia para el 2-0 en el minuto 25 y, solo nueve minutos después, anotó un golazo de zurda que ponía el 3-0 provisional.

Pese al marcador, el portero de Orlando, Maxime Crepeau, evitó una goleada mayor al detener dos ocasiones claras de Messi en los primeros 45 minutos.

Sin embargo, justo antes del descanso, el argentino Martín Ojeda descontó para el 1-3, un gol que resultó ser el principio del fin para los locales. Tras la reanudación, el equipo de Gerardo Martino sufrió un bajón físico y mental drástico que permitió a Orlando sumar llegada tras llegada.

El triplete de Martín Ojeda y la sentencia final

La figura de Ojeda se agigantó en la segunda parte. En el minuto 68, el atacante recortó distancias con un potente disparo raso de zurda y, diez minutos más tarde, igualó el marcador desde el punto de penalti tras una falta evitable de Maximiliano Falcón. Con este triplete, Ojeda eleva su cuenta personal a siete goles en la temporada.

La estocada definitiva llegó en el tiempo de descuento. En el minuto 93, en una jugada inteligente, Ojeda dejó pasar un balón vertical al estar en posición adelantada, permitiendo que Tyrese Spicer definiera frente a Dayne St. Claire para el 4-3 definitivo.

Con este resultado, el Inter Miami cae a la tercera plaza del Este, mientras que Orlando City celebra una victoria balsámica que los saca del fondo de la tabla, a la espera de la incorporación de Antoine Griezmann tras la cita mundialista. El NU Stadium, por su parte, sigue siendo territorio esquivo para "Las Garzas", que suman tres empates y una derrota en sus primeras presentaciones en casa.