Tres Vinotintos destacan y se encuentran con el gol en la MLS

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La Major League Soccer (MLS) se tiñó de Vinotinto este fin de semana. En una jornada frenética, tres atacantes venezolanos lograron vulnerar las redes rivales, demostrando que el "poder exportador" de goleadores criollos sigue plenamente vigente en el fútbol norteamericano.

La noche fue especialmente significativa para Sergio Córdova. El delantero del St. Louis City finalmente pudo celebrar su primer grito sagrado con la camiseta del equipo de Missouri.

La "Pantera" aprovechó un balón rifado dentro del área pequeña tras un rebote para mandarla a guardar. Este gol representa un desahogo importante para el atacante, quien busca consolidarse como el referente de área de su club.

Kelsy y Martínez figuras

Por su parte, Kevin Kelsy anotó en la victoria del Portland Timbers, reencontrándose poco a poco con su mejor versión. Kelsy sigue aprovechando su imponente físico y su capacidad de finalización para ser una variante constante de peligro, sumando minutos y confianza de cara a los próximos retos internacionales.

Mientras que, en los Angeles FC, David Martínez fue el encargado de anotar el único tanto del partido en la ajustada victoria ante el Minnesota United. Con una jugada que destiló calidad individual, la "Joya" le dio los tres puntos a su equipo, confirmando que su proceso de crecimiento va por el camino correcto.

Gasolina para la Vinotinto

Para el cuerpo técnico de la Selección de Venezuela, dirigido por Oswaldo Vizcarrondo, ver a tres de sus delanteros marcar en la misma jornada es la mejor noticia posible.

Con la competencia por los puestos en el ataque nacional más reñida que nunca, el debut goleador de Córdova, la evolución de Kelsy y el descaro de Martínez obligan a mantener la lupa puesta sobre los campos de Estados Unidos.