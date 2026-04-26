Matías Lacava es elegido MVP en Europa y sueña con el ascenso

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El regreso de Matías Lacava al fútbol portugués está superando todas las expectativas. Este fin de semana, el volante venezolano volvió a demostrar que atraviesa un estado de forma excepcional al ser elegido como el MVP en la victoria del FC Vizela por 1-0 ante el Sporting de Lisboa B, en una nueva jornada de la Liga Portugal 2.

Lacava fue el motor ofensivo del equipo, desequilibrando constantemente por las bandas y confirmando que su paso por el fútbol internacional le ha otorgado una madurez clave para liderar el ataque de los "Vizelenses".

Desde su retorno a Portugal este año, el ex jugador de la Academia Puerto Cabello ha recuperado la chispa y la confianza que lo sitúan nuevamente en el radar de la selección nacional.

La mente maestra en el banquillo

Por otro lado, el Vizela cuenta con una identidad marcadamente venezolana desde la dirección técnica, encabezada por Ronald Ramírez.

El estratega merideño ha logrado imprimirle al equipo un orden táctico y una mentalidad ganadora que los mantiene compitiendo en la parte más alta de la tabla de posiciones.

Bajo la gestión del criollo, el equipo ha encontrado regularidad y ha potenciado el talento de sus piezas, convirtiendo al Vizela en uno de los conjuntos más sólidos de la segunda división lusa.

Sueñan con el ascenso

Con este triunfo, se ubican firmemente en la quinta posición de la tabla, acumulando 47 puntos. Lo más emocionante para la afición es que el equipo está a tan solo dos unidades de los puestos que otorgan el ascenso directo a la Primeira Liga.

A falta de pocas jornadas para el cierre de la temporada, la "conexión venezolana" entre Ramírez en el banquillo y Lacava en el césped promete dar pelea hasta el final.

Si mantienen este ritmo, es muy probable que el próximo año volvamos a ver a este contingente criollo compitiendo en la máxima categoría del fútbol portugués.