Jesús Ramírez vuelve a marcar en Portugal y rompe récord de este Vinotinto

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El nombre de Jesús Ramírez sigue retumbando con fuerza en territorio luso. El atacante criollo atraviesa un momento dulce con el CD Nacional y este fin de semana volvió a agitar las redes, sumando su tercer tanto en los últimos cuatro compromisos.

Con esta anotación, llega a los 16 goles en la presente temporada (17 contando todas las competiciones), consolidándose como el cuarto máximo artillero de la liga portuguesa.

Sin embargo, el impacto de su último gol ante el Tondela va más allá de la tabla de goleadores actual. Con este grito, "Chucho" alcanzó la cifra de 37 goles totales con la institución de Madeira, igualando el récord histórico que ostentaba otro venezolano: Mario Rondón.

A las puertas del Top 3 histórico

La consistencia de Jesús Ramírez en Portugal ha sido su mejor carta de presentación. Al igualar la marca de Rondón, el delantero reafirma el idilio que existe entre los jugadores venezolanos y el Nacional, y se coloca a tan solo un gol de entrar en el Top 3 de los máximos anotadores históricos del club.

Dada la racha que atraviesa y el volumen de juego que genera su equipo, parece solo cuestión de tiempo para que el ariete de 27 años se quede con el podio en solitario.

Actualmente, los máximos goleadores del club son Bryan Róchez con 49 tantos, Adriano con 45 y Mateus con 38.

El heredero del gol en la Absoluta

Este presente brillante no pasa desapercibido en territorio nacional. Con el inicio de la nueva etapa de la Vinotinto bajo la dirección técnica de Oswaldo Vizcarrondo, Jesús Ramírez se perfila como el candidato principal para tomar el testigo en el centro del ataque.

Su potencia física, capacidad de finalización y la madurez mostrada en una liga competitiva como la de Portugal, lo posicionan como el favorito para liderar el recambio generacional en la delantera de la selección absoluta.

Mientras el "Chucho" siga rompiendo redes en Europa, su llamado para vestir la camiseta nacional parece ser una certeza absoluta en los planes de Vizcarrondo.