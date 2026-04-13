Un Vinotinto protagonizó fuerte careo con una leyenda del FC Barcelona

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La Serie A dejó acción este lunes 13 de abril con el único partido que le restaba a la jornada 32 de la competición, que terminó en victoria de la Fiorentina ante la Lazio (1-0). Este cotejo contó con un hecho relevante para Venezuela, porque un vinotinto vio minutos.

Se trata del defensor Luis Balbo, que volvió a ver minutos con el primer equipo, tras lo que fue su debut con la primera unidad el 4 de abril ante el Hellas Verona, en el que jugó 14 minutos. Ahora, el lateral ingresó al campo al 81' en lugar de Robin Gosens y dio continuidad a su misión de asentarse en la élite de la institución.

En medio de todo y la victoria de los suyos, el venezolano protagonizó un momento de tensión contra un veterano futbolista, que se le conoce por ser una de las leyendas de nada más y nada menos que un grande europeo: el FC Barcelona.

Este no es otro que Pedro Rodríguez, ese mítico delantero que jugó en una de las tantas épocas doradas de los culés; primero al mando de Pep Guardiola y luego en la era del mismísimo Luis Enrique.

¿Qué ocurrió entre el Vinotinto y Pedro?

La secuencia que se ganó los focos se dio al término del compromiso, cuando el español le recriminó fuertemente a Balbo su reacción ante una jugada en el área en la que atacaba el jugador de 39 años de edad.

El árbitro principal sentenció una falta que el español cometió al defensor y que generó el fuerte quejido del mismo, situación que no gustó en nada al ibérico que se le acercó al vinotinto y le reclamó estar fingiendo o exagerando esa situación.

Pese a lo ocurrido, el cruce entre ambos no tuvo demasiada continuidad y se centraron en regresar a la acción del partido, que terminaría con el triunfo de la Fiorentina (1-0), equipo donde el vinotinto ya suma 24 minutos con el primer equipo.