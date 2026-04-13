La Vinotinto Femenina recibe a Argentina en la Liga de Naciones

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El Estadio Metropolitano de Lara se prepara para ser el epicentro de una jornada que podría marcar un antes y un después para el fútbol femenino venezolano.

Este martes 14 de abril, la Vinotinto Femenina se enfrenta a Argentina en un choque correspondiente a la Liga de Naciones, con la premisa clara de retomar la senda del triunfo para no comprometer el cupo directo a la cita mundialista de 2027.

Un traspié que obliga a la reacción

Tras un inicio de torneo esperanzador donde Venezuela demostró tener el fútbol y la jerarquía necesaria para codearse con la élite del continente, la reciente derrota ante Colombia significó un duro golpe anímico y clasificatorio.

El equipo nacional descendió a la tercera posición con ocho puntos, saliendo momentáneamente de los puestos de clasificación directa (reservados para los dos primeros de la tabla) y cayendo en zona de repechaje.

Sin embargo, el destino vuelve a poner en manos de las dirigidas por Ricardo Belli la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa. Con Argentina liderando actualmente la clasificación con 10 unidades, una victoria en suelo larense permitiría a la Vinotinto saltar nuevamente a la cima con 11 puntos, superando a la "Albiceleste".

A defender la localía

La selección nacional ya demostró en la primera fase que tiene las herramientas para dominar. La clave este martes pasará por recuperar la regularidad defensiva y la contundencia en ataque que se ausentaron en el último encuentro.

Jugar en el Metropolitano de Lara, con el apoyo de la afición local, debe ser el impulso extra para un grupo que sabe que está a solo 90 minutos de retomar el control de su destino.

El formato de esta Liga de Naciones no da tregua. Con solo dos partidos restantes tras el duelo ante Argentina, el margen de error se ha reducido al mínimo. Quedar entre las dos primeras asegura el boleto a Brasil 2027; cualquier otro resultado obligaría a buscar el pase a través de la siempre peligrosa repesca internacional.