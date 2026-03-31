Ricardo Belli analizó los rivales de la Vinotinto para conseguir el cupo al Mundial

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La Vinotinto Femenina va a encarar tres partidos decisivos en su misión de meterse en el Mundial 2027, que se disputará en Brasil. En medio de este contexto, el seleccionador nacional, Ricardo Belli, se encontró con los medios de comunicación este martes 31 de marzo y analizó el panorama que viene a sus dirigidas.

En la sede de la FVF el estratega ofreció sus declaraciones y dejó apuntes sobre los rivales que tendrá el combinado venezolano en la triple fecha venidera; primero contra Colombia (10 de abril), luego Argentina (14 de abril) y el cierre ante Bolivia (18 de abril).

"Colombia hace más marca zonal, presión más fuerte y hace un juego muy físico. Quiere un juego de muchas transiciones. Tenemos que tener caminos distintos, sin perder nuestro juego", analizó el DT sobre el compromiso con las cafeteras.

La Vinotinto ante duelos directos

Belli sabe que los cotejos venideros son enfrentamientos directos, que darían pie y medio a la Copa del Mundo. Las criollas son líderes de la tabla con ocho puntos, pero justamente Argentina y Colombia son sus escoltas con siete puntos.

"Argentina es un equipo que, como Colombia, marca fuerte pero de una manera diferente a Colombia, así que somos diferentes, especialmente cuando se trata del partido contra Colombia", dijo.

Al mismo tiempo, aunque el foco está puesto en las argentinas y colombianas, el profesor no quiso dejar por fuera lo duro que será enfrentar a Bolivia con el despliegue físico de dos batallas previas.

"Creo que el partido contra Bolivia también será muy difícil, ¿verdad? Porque ahí es donde entra el componente físico, desde los dos primeros partidos, lo que significa que estaremos más cansados ​​para el tercer partido, pero también se reduce al aspecto emocional, y Bolivia, en ese caso, no tiene un partido contra el que jugar", expresó.

Partido a partido es el mensaje

El estratega evitó hacer análisis futuristas de escenarios aún no garantizados, aunque en el papel ganar estos tres duelos llevarían -casi con seguridad- a la selección a una nueva participación mundialista.

"La clave tiene que ser esta: partido a partido. No podemos priorizar jugar contra Bolivia o Argentina y no priorizar a Colombia. No es así, porque cada partido vale tres puntos. Podemos ganar, empatar o perder en los tres partidos. Entonces, si cada uno vale tres puntos, tenemos que luchar por tres puntos en cada partido", comentó.