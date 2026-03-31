¿Regreso tras 40 años? Irak se juega la vida ante Bolivia por un lugar en el Mundial

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El camino a la Copa del Mundo 2026 llega a su momento de máxima tensión con el decisivo partido de repechaje intercontinental entre las selecciones de Bolivia e Irak. Este encuentro histórico definirá a uno de los últimos invitados a la cita mundialista, enfrentando la garra sudamericana contra la disciplina del conjunto asiático.

Bolivia: A un paso de la gloria

La selección boliviana, conocida como "La Verde", llega a esta instancia tras una sufrida pero motivadora victoria en las semifinales del playoff contra Surinam (2-1). En dicho encuentro, los dirigidos por el cuerpo técnico nacional demostraron capacidad de reacción tras iniciar perdiendo; goles de Moisés Paniagua y un penal decisivo de Miguel Ángel Terceros sellaron el pase a esta gran final.

Estado de forma : Bolivia ha mostrado un dominio interesante del balón, registrando un 63% de posesión en su último duelo oficial.

Poder ofensivo: El equipo ha logrado marcar en sus enfrentamientos más recientes de clasificación y amistosos, destacando su efectividad bajo presión.

Irak: La oportunidad de hacer historia

Por su parte, los iraquíes llegan a este repechaje con la misión de regresar a un Mundial por primera vez desde México 1986. Bajo el mando de Graham Arnold, Irak ha conformado un bloque experimentado y disciplinado que busca romper décadas de ausencia en el máximo escenario del fútbol.

Estilo de juego : En su participación en la WAFF Arab Cup, Irak mostró un fútbol propositivo, llegando a tener un 70% de posesión y generar hasta 12 saques de esquina en su duelo contra Jordania, a pesar de la derrota por la mínima.

Disciplina táctica: El equipo se caracteriza por un orden defensivo riguroso, habiendo superado desafíos logísticos para llegar en condiciones óptimas a este duelo.

Historial y Estadísticas Clave (H2H)

El registro histórico entre ambos es escaso, limitándose a un amistoso en 2018 que finalizó con un empate 0-0. Sin embargo, la actualidad de ambas escuadras sugiere un partido mucho más dinámico. Mientras Bolivia promedia 5 tiros a puerta por partido, Irak ha demostrado volumen de juego ofensivo constante en sus torneos regionales.

Predicción de MeridianoBet

Dada la importancia del encuentro y la necesidad de ambos por asegurar el resultado, se espera un duelo donde los errores defensivos puedan ser castigados rápidamente. La capacidad goleadora de las individualidades bolivianas y la urgencia histórica de Irak plantean un escenario de ida y vuelta.

Nuestra elección : Ambos equipos anotarán (Sí).

Cuota sugerida: +104

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González