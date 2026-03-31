Suecia asegura su lugar en 2026 y deja a Lewandowski fuera de la Copa del Mundo

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La lista de invitados para la Copa Mundial de la FIFA 2026 está cerrando sus puertas, y lamentablemente, algunas de las estrellas más brillantes del firmamento futbolístico se han quedado fuera. El golpe más duro de la jornada lo recibió Robert Lewandowski, el histórico goleador del FC Barcelona, quien no podrá liderar a su selección en la gran cita tras la derrota de Polonia ante Suecia.

Un inicio eléctrico en el Strawberry Arena

Suecia hizo valer su condición de local en un Strawberry Arena que vibró de principio a fin. Desde el pitazo inicial, ambas escuadras demostraron que no saldrían a especular. Fue al minuto 19 cuando el marcador se rompió: Anthony Elanga recibió un pase preciso de Yasin Ayari en la frontal del área y, con un remate clínico, colgó la pelota en el ángulo.

Sin embargo, el orgullo polaco no tardó en aparecer. Al minuto 33, Nicola Zalewski aprovechó una asistencia de Piotr Zieliński para poner el 1-1. Pero la alegría visitante fue efímera; justo antes del descanso, Gustaf Lagerbielke anotó el 2-1, devolviendo la ventaja a los suecos y dejando a Polonia contra las cuerdas.

La garra polaca y el destino cruel

En el complemento, Polonia salió con una mentalidad arrolladora, consciente de que los minutos de Robert Lewandowski en procesos mundialistas se estaban agotando. Apenas diez minutos después de reanudarse el juego, Karol Swiderski volvió a igualar las acciones tras una gran jugada de Zalewski.

A partir de ese momento, Polonia fue el dueño absoluto del balón. Lewandowski intentó pivotar y generar espacios, pero la defensa sueca se multiplicó. El asedio polaco incluyó centros peligrosos y remates de media distancia que presagiaban una remontada que, finalmente, nunca llegó.

El golpe final y el adiós de una leyenda

Cuando el partido agonizaba y Polonia parecía estar más cerca del tercer gol, el fútbol dictó una sentencia distinta. En un contragolpe letal al minuto 88, tras una salvada milagrosa del portero polaco y un balón al poste, Viktor Gyökeres cazó el rebote para firmar el 3-2 definitivo.

Esta derrota supone un impacto emocional enorme para el fútbol mundial, ya que la Copa del Mundo 2026 pierda a su mejor exponente polaco. Lewandowski, que ha roto récords de goleo en toda Europa, se queda sin la posibilidad de despedirse de los mundiales en territorio norteamericano, marcando posiblemente el fin de una era para su selección.

El futuro de los suecos

Con este resultado, los dirigidos por Graham Potter ya tienen su pasaje asegurado. Suecia se integrará al Grupo F, donde compartirá zona con Países Bajos, Túnez y Japón. Su debut mundialista está programado para el 14 de junio en el Estadio BBVA de Monterrey, México, enfrentando al conjunto africano.