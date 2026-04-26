¡CUATRO GOLES! Delantero Vinotinto se luce con un póker en Europa

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Lo vivido este fin de semana en la Liga de Ucrania quedará guardado en los libros de historia del fútbol venezolano. Gleiker Mendoza, atacante del Kryvbas, firmó una actuación de ensueño al anotar cuatro goles (póker) en el enfrentamiento ante el Dinamo de Kiev.

A pesar de la estratosférica exhibición del venezolano, el Kryvbas terminó cayendo por un marcador de 5-6 definitivo que, aunque doloroso para su equipo, lo consagró como la gran figura de la jornada.

Cabe destacar que el también venezolano e internacional de la Vinotinto, Andrusw Araujo, fue titular y contribuyó al festín con una asistencia.

Primer tiempo de récord

La eficacia de Gleiker Mendoza fue quirúrgica. El atacante criollo anotó sus cuatro tantos durante la primera mitad, desquiciando a la defensa del Dinamo de Kiev y demostrando una capacidad de definición que lo sitúa en la élite del torneo.

Con esta actuación, alcanza la cifra de 10 goles en la presente campaña de la liga ucraniana. Estos números lo catapultan al segundo lugar de la tabla de goleadores, quedando a tan solo un grito de distancia de Matviy Ponomarenko, quien lidera la clasificación con 11 dianas.

Además, también se convierte oficialmente en el segundo criollo en toda la historia que logra marcar cuatro goles en un partido de una Primera División europea. El único antecedente en este apartado pertenecía a Cristian "Chispa" Novoa, quien logró la misma hazaña en la liga de Andorra durante el año 2023.

Fuerza Vinotinto en Kryvbas

El presente del Kryvbas tiene un marcado acento venezolano. La sociedad entre Mendoza, Araujo y Carlos Paraco (registra siete goles) sigue dando frutos, consolidándose como pilares fundamentales del equipo.

Para el cuerpo técnico de la selección nacional, ver a sus activos rindiendo al máximo nivel en Europa es, sin duda, una noticia que invita al optimismo de cara a los próximos retos internacionales.