¡Expulsado! Salomón Rondón vio la roja directa con el Pachuca en la Liga MX

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No fue la noche esperada para Salomón Rondón ni para el Pachuca. En un duelo de alto voltaje por la Liga MX, los "Tuzos" cayeron derrotados 0-2 ante los Pumas de la UNAM, en un encuentro que terminó con la máxima figura venezolana fuera de la cancha antes del pitazo final.

El partido del "Gladiador" estuvo marcado por la frustración en los minutos finales. Todo comenzó a gestarse cerca del minuto 90, cuando el principal sentenció un penal a favor del Pachuca que parecía abrir la puerta a la remontada.

Sin embargo, tras la revisión del VAR, la decisión fue cancelada. La airada protesta del venezolano ante la marcha atrás del arbitraje le costó la tarjeta amarilla.

Choque de titanes y roja directa

Con los ánimos caldeados y el Pachuca volcado al ataque en el tiempo de descuento, se produjo la jugada que terminó de sentenciar la noche del criollo. En un balón dividido dentro del área, Salomón Rondón tuvo un fuerte choque con el experimentado guardameta costarricense, Keylor Navas.

El colegiado no dudó y, tras la acción con el portero de los universitarios, le mostró la tarjeta roja directa al máximo goleador de la Vinotinto. Con esta doble sanción (amarilla previa y roja directa), abandonó el terreno de juego dejando a su equipo con diez hombres y sin su principal referencia ofensiva para la próxima jornada.

Baja sensible para los "Tuzos"

La expulsión de Rondón supone un duro golpe para el esquema de Esteban Solari. El delantero no solo es el capitán y líder espiritual del equipo, sino su garantía de gol en un torneo mexicano que entra en etapas decisivas.

A falta de conocer la sanción oficial por parte de la comisión disciplinaria, el Pachuca deberá buscar variantes para suplir la ausencia del criollo que, esta vez, vio cómo su temperamento y el ímpetu de la jugada le pasaron factura en un cierre de partido frenético.