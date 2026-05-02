Michael Olise está muy cerca de igualar este récord de Lionel Messi

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El cierre de temporada en el fútbol europeo promete emociones fuertes, y uno de los nombres que acapara titulares es el del extremo francés Michael Olise. Con 19 asistencias en la Bundesliga, el joven talento se encuentra a solo dos pases de gol de igualar un récord histórico en las cinco grandes ligas del continente.

En un contexto donde la creatividad y la precisión marcan diferencias, Olise ha destacado como uno de los jugadores más determinantes de la campaña. Su capacidad para generar oportunidades ha sido clave para su equipo, y ahora lo coloca en una carrera directa hacia una marca que parecía reservada para leyendas del fútbol mundial.

Michael Olise, Lionel Messi y Thomas Müller

El objetivo es claro: alcanzar las 21 asistencias, cifra que comparten Lionel Messi y Thomas Müller como el máximo registro en una sola temporada dentro de las ligas TOP 5 de Europa. Ambos establecieron ese estándar en campañas memorables, convirtiéndose en referentes absolutos en la creación de juego.

Lo más impresionante del caso de Olise es que aún dispone de dos jornadas para intentar igualar o incluso superar ese récord con el Bayern de Múnich. Su rendimiento reciente sugiere que no se trata de una meta inalcanzable, sino de una posibilidad real que podría concretarse en el tramo final del calendario.

El futbolista de 24 años combina visión, técnica y precisión en cada intervención, cualidades que lo han llevado a posicionarse como uno de los extremos más influyentes del momento en Europa.

Finalmente, el desenlace está por escribirse, pero lo cierto es que Michael Olise ya se encuentra a las puertas de un logro que podría dejar en claro que es una de las mayores promesas de este deporte.