La Vinotinto Sub-17 clasifica a la semifinal y se acerca al Mundial

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La Vinotinto femenina sigue con el sueño mundialista intacto en el Campeonato Sudamericano Sub-17 y este domingo 3 de mayo dio un paso grande en esa dirección, tras golear a Perú (0-3) y meterse de lleno en la pelea, tras ingresar a la semifinal del torneo.

Por Venezuela abrió el marcador Mara Briceño al minuto 14', luego en en segundo tiempo llegarían los dos tantos restantes de las criollas; ambos de penal convertido por Abril Alejo al 61' y luego el otro pateado por Victoria Montero al 78'.

Las tres unidades configuraron un panorama positivo para las venezolanas, sobre todo, después de las dos caídas iniciales en el Sudamericano; a manos de Brasil (2-0) y Ecuador (0-1). Esas dos derrotas habían generado las preocupaciones del caso, pero la reacción del combinado llegó en el tramo final de esa primera etapa del certamen.

Venezuela se metió segunda en el Grupo B con seis puntos en el registro, detrás de Brasil que firmó 12 unidades. Ambas selecciones aseguraron su boleto a la semifinal del torneo, mientras Ecuador se quedó con el tercer lugar, que da acceso al playoffs.

¿Qué necesita la Vinotinto Femenina para clasificar al Mundial?

Ganarle a Perú es un paso grande que aumenta las opciones del elenco nacional. Entrar a la semifinal da a las criollas -en el peor de los casos- hasta dos oportunidades de clasificar.

Hay que recordar que a esta cita mundialista para Conmebol hay otorgados cuatro cupos y que a la fase final del certamen avanzan directamente las dos primeras selecciones de cada grupo, que se medirán posteriormente en la mencionada semifinal contra los primeros equipo de la otra zona.

Los ganadores de esos partidos en semifinal clasificarían de forma inmediata a la Copa del Mundo y las selecciones perdedoras tendrían una nueva posibilidad de meterse al Mundial al enfrentarse con los combinados que finalicen terceros en los grupos.

En este momento la Vinotinto femenina no tiene claro cuál será su rival en semis, que son ahora mismo hasta tres opciones. Las principales Chile y Argentina, que lideran la zona con 7 puntos, pero con Colombia aún con chances, tras estar tercera con cinco puntos. Esta cuarta jornada decidirá ese desenlace.