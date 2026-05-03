La Vinotinto Sub-17 femenina busca la victoria hoy en Paraguay

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El camino hacia el sueño mundialista continúa. Este domingo, la Vinotinto Sub-17 femenina vuelve a la acción en el Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino (CARFEM) de Paraguay, en el marco de una nueva jornada del Sudamericano que reúne a las promesas más brillantes del continente.

El equipo venezolano, que ha trabajado intensamente en la adaptación al clima y las condiciones del terreno paraguayo, llega a este compromiso con la necesidad de consolidar su juego colectivo y aprovechar la contundencia de sus atacantes. El pitazo inicial está programado para las 5:00 PM hora local, lo que corresponde a las 4:00 PM en todo el territorio venezolano.

Claves del encuentro

Tras los análisis de las jornadas previas, la Vinotinto ha enfocado sus entrenamientos en la presión alta y la transición rápida defensa-ataque. La importancia de este duelo radica en la paridad del grupo, donde cada unidad sumada es determinante para escalar hacia los puestos que otorgan el pase a la fase final del torneo.

La afición venezolana se mantiene atenta al desempeño de estas jóvenes guerreras, quienes representan el relevo generacional del fútbol femenino en el país. El torneo en Paraguay ha demostrado un nivel físico exigente, pero la preparación técnica de las criollas permite ser optimistas ante el despliegue que mostrarán esta tarde.

Con el apoyo de la comunidad venezolana en tierras guaraníes y el seguimiento masivo a través de las plataformas digitales, la Vinotinto saltará al campo con la misión de dejar en alto el pabellón nacional en una competición que no da tregua.