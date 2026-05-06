Champions League: Arsenal y el dato que estremece a los campeones

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Arsenal logró lo que todos han pedido en los últimos años, ser decisivos en los momentos de tensión. Así lo fueron y vencieron 1-0 al Atlético de Madrid para entrar en la final de la UEFA Champions League 2025-26. Eso sí, tienen un dato que los coloca como favoritos para ganar.

Los 'Gunners' ganaron 1-0 con gol de Bukayo Saka para eliminar al Atlético en una semifinal peleada. Los ingleses logran clasificar a su segunda final de Champions en su historia; pero esta vez, tienen un dato que los favorece con respecto a los otros semifinalistas.

Los dirigidos por Mikel Arteta clasificaron a la final de la Champions League invictos. A lo largo del torneo sumaron 11 victorias y 3 empates (Bayer Leverkusen, Sporting CP y Atlético de Madrid). De resto, fueron puras victorias, incluyendo un 3-1 contra el Bayern en Londres.

Arsenal: ¿Cuál es su secreto para ganar la Champions League?

El conjunto londinense fundamenta su éxito en una elaboración de juego extremadamente paciente y meticulosa. Los dirigidos por Mikel Arteta mueven el balón horizontalmente en una posesión larga con el objetivo de detectar fisuras en el bloque defensivo rival.

Esta estrategia permite que los extremos encuentren espacios libres para atacar. A diferencia del impacto individual de estrellas como Vitinha o Harry Kane, el cuadro inglés apuesta por un rendimiento colectivo. No existe una figura que sobresalga por encima del resto.

Esa paridad en el nivel de sus futbolistas convierte al equipo en un bloque compacto y difícil de descifrar tácticamente. Aunque carecen de un referente absoluto, han demostrado que la estructura grupal puede imponerse a las individualidades. Tienen todo servido para ganar.

Arsenal: ¿Cuál fue la primera Final de Champions en su historia?

La primera Final de UEFA Champions League del Arsenal fue durante la temporada 2005-06 contra el FC Barcelona. En aquella oportunidad los ingleses cayeron 2-1 en un duelo muy peleado, donde los ingleses tuvieron un expulsado en el minuto 18.

Jens Lehmann (portero) fue expulsado por derribar a Samuel Eto'o fuera del área. Esta situación condicionó el juego de los 'Gunners', aunque en el min 37 anotaron su gol. Sin embargo, tras finalizar la primera parte, los españoles fueron más claros en las áreas para ganar el juego y el título.